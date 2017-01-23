Android‘de ekrana sanal tuşları eklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Günümüzde Android işletim sistemli hemen her cihazda sanal tuşlar (navigasyon butonları – Geri, Ana Ekran ve Son Uygulamalar butonları) yer alıyor. Fakat bu tuşların fiziksel buton olarak yer aldığı akıllı telefonlar da yok değil. Böyle bir cihaza sahipseniz ekrana sanal tuşları eklemek isteyebilirsiniz. Bu işleme olanak tanıyan çözümler eskiden root erişimine ihtiyaç duyardı, bu yazıda ele alacağımız uygulamalar ise root erişimi talep etmiyor.

Android: Ekrana Sanal Tuşları Eklemek

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Back Button (No root) uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın, karşınıza erişilebilirlik bölümüne erişim için onay vermenizi isteyen bir pencere gelecektir. Gerekli izinleri sağlayın.

Onayı verdikten sonra uygulama arayüzüne erişebileceksiniz. İlk olarak üst kısımda yer alan Active seçeneğini etkinleştirmeniz lazım.

Daha sonra hemen altta yer alan seçenekler yardımıyla ekranda belirmesini istediğiniz butonları seçin. Bu butonların ekrana derhal eklendiğini göreceksiniz.

Butonların üzerine dokunarak onları kolayca yeniden pozisyonlandırabiliyorsunuz. Yeniden boyutlandırma ve isteğinize göre özelleştirme olanağınız da hazır.

Bu işlem için Simple Control uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Uygulamayı yükleyin ve çalıştırın. Erişilebilirlik bölümüne erişim iznini sağlayın. Bunun için Go to Set butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

Arayüzde basit bir rehber görünecek, OK butonuna dokunarak bu ekranı geçin.

Settings bölümünden butonlarla ilgili dilediğiniz özelleştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Şimdi kullanmak istediğiniz butonları seçin.

İşlem bu kadar basit! Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ekranına sanal tuşlar eklenecektir, üstelik root erişimi sağlamanıza da gerek kalmadan.