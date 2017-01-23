Android: Ekrana Sanal Tuşları Eklemek

Android‘de ekrana sanal tuşları eklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Günümüzde Android işletim sistemli hemen her cihazda sanal tuşlar (navigasyon butonları – Geri, Ana Ekran ve Son Uygulamalar butonları) yer alıyor. Fakat bu tuşların fiziksel buton olarak yer aldığı akıllı telefonlar da yok değil. Böyle bir cihaza sahipseniz ekrana sanal tuşları eklemek isteyebilirsiniz. Bu işleme olanak tanıyan çözümler eskiden root erişimine ihtiyaç duyardı, bu yazıda ele alacağımız uygulamalar ise root erişimi talep etmiyor.

Android: Ekrana Sanal Tuşları Eklemek

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Back Button (No root) uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyin.

Back Button (No root)
İndir
QR-Code

Back Button (No root)
Developer: ogapps
Fiyat: Ücretsiz

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın, karşınıza erişilebilirlik bölümüne erişim için onay vermenizi isteyen bir pencere gelecektir. Gerekli izinleri sağlayın.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 1

Onayı verdikten sonra uygulama arayüzüne erişebileceksiniz. İlk olarak üst kısımda yer alan Active seçeneğini etkinleştirmeniz lazım.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 2

Daha sonra hemen altta yer alan seçenekler yardımıyla ekranda belirmesini istediğiniz butonları seçin. Bu butonların ekrana derhal eklendiğini göreceksiniz.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 3

Butonların üzerine dokunarak onları kolayca yeniden pozisyonlandırabiliyorsunuz. Yeniden boyutlandırma ve isteğinize göre özelleştirme olanağınız da hazır.

Bu işlem için Simple Control uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Simple Control(Navigation bar)
İndir
QR-Code

Simple Control(Navigation bar)
Developer: coolAce
Fiyat: Ücretsiz+

Uygulamayı yükleyin ve çalıştırın. Erişilebilirlik bölümüne erişim iznini sağlayın. Bunun için Go to Set butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 4

Arayüzde basit bir rehber görünecek, OK butonuna dokunarak bu ekranı geçin.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 5

Settings bölümünden butonlarla ilgili dilediğiniz özelleştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 6

Şimdi kullanmak istediğiniz butonları seçin.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 7

İşlem bu kadar basit! Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ekranına sanal tuşlar eklenecektir, üstelik root erişimi sağlamanıza da gerek kalmadan.

Android Ekrana Sanal Tuşları Eklemek 8

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