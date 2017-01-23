Android: İyileştirilmeyi Bekleyen 6 Zayıf Özellik

Android işletim sistemi nesilden nesile epey yol kat etti ve olgunlaştı, çok sayıda kullanıcının vazgeçilmezi oldu ama hala dikkat çeken bazı belirgin zayıflıklar var ve bunların daha iyi olmasını isteyen kullanıcılar ara sıra dile getirmekten çekinmiyorlar. Android işletim sisteminin iyileştirilmeye müsait olan en zayıf noktaları şunlar diyebiliriz:

Android: İyileştirilmeyi Bekleyen Altı Zayıf Özellik

Batarya Ömrü

Seneler içinde işlemci, bellek, depolama, kamera gibi özellikler katlanarak ilerledi ama bataryaların sıkıcı ömrü giderek kısaldı. Google’ın Android işletim sistemine yönelik batarya kullanımı odaklı çalışmaları ve iyileştirmelerine rağmen Doze modu bile istenen sıçramayı getirmedi. Her ne kadar yeni cihazlardaki batarya kapasiteleri 3000 mAh üstüne çıkmış olsa da bir günü zor çıkaran cihazlar hala bizlerle.

Bluetooth Bağlantıları

Bluetooth bağlantısını özellikle aksesuarlarda sıklıkla kullanıyoruz ama tek nedeni olası en basit ve popüler çözüm olması. Android tarafında daha tutarlı ve sorunsuz Bluetooth bağlantıları görmek isterdik. Yaşanan kopmalar, uyum sorunları, sebepsiz yere artan güç tüketimi gibi sorunlar kontrol dışına çıkmış durumda. iOS tarafındaysa durum çok daha düzenli ve kontrol altında.

Cihaz Ayarlama ve Uygulama Kurulumları

Yeni bir cihaz aldığınızda eski cihazdan yeniye geçiş sırasında veri taşımak ve ayar yapmak çile olmayı sürdürüyor. Play Mağaza uygulaması önceki uygulamaları kurma önerisi getiriyor ama seçim imkanı yok. Google Play ortamına girip teker teker indirmekle uğraşmak ve sonrasında sık sık güncellemelerle boğuşmak da cabası. İndirme sırasında dosya akışı çok fazla ve zaten olan dosyalar da tekrar tekrar indiriliyor yani kotalar doluyor.

Faydalı Aksesuarlar

Bunun ana sebebi Android işletim sistemi olmasa da piyasada satılan etkileyici akseusarların büyük kısmı öncelikle iOS uyumlu geliştiriliyor ve sonrasında duruma göre Android sürümleri ekleniyor. Uygulamalar ve plugin paketleri de daha sık biçimde iOS kullanıcılarına sunuluyor. Ana sebepse Android dünyasındaki cihazların çok fazla ve farklı olmasından ötürü uyum sorunu ve denemelerdeki zorluklar. Apple ise sadece belirli donanımlarla gidiyor ve ürünler kolayca hazır ediliyor.

Çöp Yazılımlar

Android cihaz üreticileri nedense çok sayıda gereksiz çöp yazılımı sundukları cihazlara fabrika çıkışı yüklüyorlar ve daha fenası bunların kaldırılmasına izin vermiyorlar. Kendilerince rakip ürünlere kıyasla avantaj sunuyorlar ama her kullanıcı bu fikirde değil! OEM’ler bazen masrafları düşürmek için yazılım firmalarından para alarak bunları yüklü göndermeyi de seçebiliyorlar. Google da bu durumdan haberdar ve artık üreticileri daha sıkı biçimde kontrol altına almaya çaba gösteriyor.

Geciken Android Güncellemeleri

Belki de en büyük sıkıntı bu olsa gerek. Android’in yeni sürümleri çıksa da üreticiler hem sadece en yeni modellere destek veriyor, hem de bunun hazır olup denenmesi ve sunulması aylar alıyor. iOS kullanıcılarıysa anında yeniliklere hızlı biçimde dalabiliyor.