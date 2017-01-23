







Android‘li akıllı telefonlarda sensörleri devre dışı bırakmak veya modifiye etmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Bugün Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcısı olan yüz milyonlarca insan var. Android işletim sistemi internet sitemiz gibi kaynaklardan öğrenebileceğiniz püf noktaları ve ipuçlarıyla yüksek oranda özelleştirilebilmekte. Bugün ilginç bir ipucu ile karşınızdayız, Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki sensörleri devre dışı bırakmak ve modifiye etmek için yapmanız gerekenleri anlatacağız. Bu işlem için akıllı telefonunuzda root erişiminin sağlanmış olması gerek.

Android: Sensörleri Devre Dışı Bırakmak

Öncelikle bu işlem için akıllı telefonunuzda root erişiminin sağlanmış olması gerek. Android için geliştirilen en iyi root araçlarını burada tanıtmıştık.









Root edilmiş Android telefonda Xposed Installer kurulumunun yapılmış olması da lazım. Xposed Installer kurulumunu burada anlatmıştık.

Cihazınızda Xposed framework’ü mevcutsa yapmanız gereken şey Sensor Disabler uygulamasını yüklemek.

Şimdi uygulamayı Xposed Installer içerisinden üzerine basitçe dokunarak aktive etmeniz gerekecek.

Cihazınızda yer alan tüm sensörleri göreceksiniz, üzerine dokunduktan sonra ilgili sensörün ayarlarında düzenlemeye gidebilir ya da sensörü devre dışı bırakabilirsiniz. Ekran görüntüsünden görebileceğiniz üzere biz akselerometreyi seçtik.

Herhangi bir sensörü devre dışı bırakmak veya çalışmasını değiştirmek için daha fazla seçenek bulacaksınız. Modülü yüklemeniz ve uygulamayı keşfetmeniz yeterli olacaktır.

Gördüğünüz gibi Android‘de sensörleri devre dışı bırakmak veya modifiye etmek oldukça kolay. Bu aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli.









