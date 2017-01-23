Xbox konsoldaki oyunlar istendiğinde PC ortamına akış olarak gönderilebiliyor. Benzer biçimde Sony Xperia akıllı telefon sahipleri Sony PlayStation 4 konsollarındaki oyunları akış olarak mobil cihazlarından sürdürebiliyor. Birkaç ufak ayarlamadan sonra Xperia serisi olmayan Android cihazlar da bu ilgi çekici özellikten faydalanabilir.

Android: Sony PS4 Oyunlarını Cihazdan Çalıştırmak

Sony’nin PS4 Remote Play adlı uygulaması Google Mağaza ortamında dağıtıma sunulmuş durumda ama yüklenebilmesi için cihaz modelinin Xperia içermesi gerekiyor.

XDA forumlarında yer alan modifiye edilmiş sürümüyse Remote Play özelliğini geniş aralıktan farklı cihazlarda kullanılabilir hale getiriyor. Orijinal uygulama cihaz root edilmişse ya da Wi-Fi bağlantı hızı düşükse çalışmayı ret ederken bu modlu sürüm bunları da kontrol etmeden işliyor.

https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=59782876

Kurabilmek için öncelikle cihazınızdaki Ayarlar menüsünden Güvenlik kısmına girip Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini aktifleştirmelisiniz. Böylece Google Play mağaza dışından uygulama kurabilirsiniz.

Ardından yukardaki XDA sayfasına girip paketi indirin ve apk uzantılı olarak kurun. Cihazınıza son sürümü inince çalıştırın.

PS 4 Kontrolcüyü Bağlayın

Telefondaki dokunmatik ekran kontrolleriyle oynayabilirsiniz ama zorluk çekeceksiniz. En iyisi PS4 konsolunuzun kontrolcüsünü telefonla eşleştirmek. Standart biçimde Bluetooth bağlantısını aktifleştirip eşleştirme yapabilirsiniz. Sadece kontrolcünün üzerindeki paylaşma ve PS butonlarına aynı anda basın ve ışığın yanıp sönmeye başlamasını bekleyin.

Android cihazınızda Bluetooth açıp arama yapınca kablosuz kontrolcü bulunacak ve tıklayınca eşleştirme gerçekleşecek. Uygun kablonuz varsa PS4 kontrolcüyü akıllı telefona bağlama şansınız da var. Bağlantıdan sonra ana ekran geçin ve joystick oynatıp kontrol edip etmediğine bakın. Bazı telefonlar buna uygun ayarlı olmayabilir ki bu durumda SixAxis kontrolcü uygulamasını kurup ayar yapabilirsiniz ama bunun için root edilmiş cihaz şart.

Remote Play Kurulumu

Artık Sony Remote Play uygulamasını başlatıp kurulum adımlarını izleyebilirsiniz. Kontrolcü kurulumunu yapın ve sorunsuz biçimde devam edin. Ardından Sony PSN hesabınızla oturum açın. Wi-Fi ağı üzerinden PS4 konsolunuzu bulacak ve konsolda verilen PIN’i telefona girerek eşleştirin.

Artık seçip çalıştırdığınız oyunları konsol çalıştıracak ve akıllı telefona akış olarak gönderecek. En iyi sonuçlar için hızlı bir Wi-Fi şart.