Her Android kullanıcısının cihazını sıfırlayıp ilk aldığı günkü fabrika ayarlarına döndürmek istediği anlar olmuştur. Cihazı satmadan, servise göndermeden önce ya da ağırlaşmadan bunalıp yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde verilerinizi yedekledikten sonra sıfırlama ve fabrika ayarlarına dönüş için Bismillah diyebilirsiniz.

Android: Veri Sıfırlama ve Fabrika Ayarlarına Dönüş

Cihazınız tam anlamıyla çalışır durumdaysa Ayarlar menüsüne girerek veri sıfırlama ve fabrika ayarlarına dönüş komutu verebilirsiniz. Bu işlem farklı marka ve model cihazlarda hemen hemen aynı biçimde gerçekleşiyor. İlk yapmanız gereken ayarlar menüsüne girmek ve ardından Yedekleme ve Sıfırlama menüsüne girmek.

Ardından alt menüdeki fabrika ayarlarına dönüş satırına tıklayın.

Bu işlemden sonra tüm verilerinizin silineceğine ve uygulamalarınızın kalkacağına dair uyarı gelecek. Sonraki ekranda telefonu sıfırla butonuna tıklarsanız varsa güvenlik kodu, parolası, PIN’inizi girmeniz istenecek. Doğru girdiden sonra telefonun sıfırlanacağı söylenecek.

Gerçekten de son kararınızı vermişseniz ve devam etmek istiyorsanız bir kez daha herşeyi sil komutu verin. Telefon anında yeniden başlayacak ve açıldıktan sonra ekrana gelen Android robotu silme işlemini anime ederek cihazı fabrika ayarlarına döndürecek. Açılıştan sonra kurulum adımlarını izlemeniz, Google hesabınıza ait bilgileri girmeniz, uygulamalarınızı kurmanız, uygulamalardaki hesapları eklemeniz, yedeklediğiniz verileri geri yüklemeniz, ayarlarda yaptığınız değişiklikleri en baştan yapmanız gerekecek.