Apple senelerden beri rakip cihazların epey gerisine düşen ufak ekranları tercih etti. Son zamanlarda 4 inç ekranlı iPhone SE modelinin bile 2400 TL’den alıcı beklediğini görüp şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Elbette daha geniş ekranlı iPhone modelleri de var ama kim dev TV ekranında film izlemek ya da oyun oynamak istemez?

iOS: iPhone Ekranını TV’ye Yansıtmak

AirPlay İle Video Aktarma ya da Aynalama

Apple’ın kendi patentli özel kablosuz aktarım teknolojisi olan AirPlay ile buna uygun alıcılara iPhone’daki görüntüyü gönderebiliyoruz. Akla gelen AirPlay uyumlu ilk cihaz TV’lere eklenen Apple TV adlı kutucuk. TV ya da monitöre HDMI üzerinden bağlanan bu alıcı aynı zamanda App Store üzerinden uygulamalar eklenerek daha işlevsel hale getirilebiliyor.

Zaten aktif durumda büyük bir LCD’si olan PC ya da Mac bilgisayara kablosuz aktarım yapmak içinse AirServer adlı uygulamayı satın alıp kurabilirsiniz. Sadece müzik aktarmak için AirPlay uyumlu aksesuarları alıp kullanabilirsiniz. Bağlantı sırasında iki seçenek var:

Aynalama şeklinde iPhone ekranını en boy oranı korunarak göndermek

iPhone içindeki video, müzik, oyun türünden içeriği kendi ekranı yerine TV’de görmek

Aynalama ile birebir aynısını göstermek istiyorsanız cihazınızda ekranı alttan üste sürükleyip Kontrol Merkezini açın ve AirPlay aynalama butonuna basın. Beliren listeden istediğiniz AirPlay alıcıya tıklayın.

Diğer seçenek olan video içeriğini ekrana göndermek içinse Kontrol Merkezini açtıktan sonra sola çekip iOS medya kontrollerini açın ve alttan cihazınızın adına tıklayın. AirPlay alıcısı belirince seçin.

Bu iki seçenekte de iyi bir Wi-Fi bağlantısı olması şart yoksa kesilme, gecikme, bulanıklaşma yaşanır. Video aksine sadece müzik gönderirken başarı şansınız daha yüksek.

Kablolu Bağlantı Adaptörü

Adaptörle bağlantı konusunda her daim belirli eksiklikler oldu ama Apple son yıllarda bunları iyileştirdi. İşin kötüsü Apple cihazlardaki Lightning portu TV çıkışı sunacak biçimde geliştirilmedi ve hala ek bir adaptör almak gerekiyor. Lightning portunundan HDMI çıkışı elde eden adaptörlerde en yüksek çözünürlük sadece 900p ve ARM işlemciyle 256 MB RAM bellek içeren bu parçanın fiyatı 49 dolar. Yeni seride 1080p desteği olsa da bazı bağlantı sorunları çıkabiliyor. Kullanmak için adaptörü bağlayın ve TV’ye HDMI bağlantısı yaptığınızda aynalama otomatik olarak gerçekleşiyor olacak.