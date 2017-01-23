iPhone ve iPad’i İkinci Ekran Olarak Kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Bilgisayarda çift monitör ile çalışarak üretkenliğinizi artırmanız ve işlerinizi daha hızlı şekilde halletmeniz mümkün. Tabii ikinci bir monitör için bütçeniz yetmeyebilir ya da çalışma masanızda uygun alan olmayabilir. Bu durumda iOS işletim sistemli cihazlarınızı ikinci ekran olarak kullanmak şüphesiz iyi bir fikir olacaktır. iPad’ler bu iş için biçilmiş kaftan. Son dönemde ekran genişlikleri tatmin edici seviyelere ulaşan iPhone modelleri de ikinci ekran olarak kullanılabilir. Windows ya da Mac bilgisayarınızda iPhone ve iPad’i İkinci Ekran Olarak Kullanmak suretiyle çalışma performansınızı arttırabilirsiniz.

iPhone ve iPad’i İkinci Ekran Olarak Kullanmak

Öncelikle iPhone veya iPad’e App Store uygulama mağazasından Duet Display uygulamasını yükleyin. Windows veya Mac sisteminize de Duet Display yazılımını yüklemelisiniz.

Şimdi iOS işletim sistemli cihazınızı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın, bu şekilde daha sağlıklı bir bağlantı kurulacaktır. Bağlantıyı dilerseniz Wi-Fi üzerinden de sağlayabilirsiniz.

Mobil cihaz ve bilgisayar arasında iletişimin kurulabilmesi için her iki sistemde de Duet Display araçlarını çalıştırın.

Kişisel bilgisayarınızda ekran ayarlarına erişmeniz lazım, bunun için masaüstünde boş bir alana sağ tıklayın ve Display Setting menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Burada birinci ve ikinci ekranın listelendiğini göreceksiniz. iOS işletim sistemli mobil cihazınız ikinci ekran olarak tanımlanacaktır, görüntü ayarlarını ihtiyaçlarınıza / kullanım şeklinize göre yapılandırın.

Sistem tepsisindeki Duet Display simgesine tıklayın ve iPhone’unuz ile PC’niz için ayarlamak istediğiniz seçenekleri düzenleyin.

İşlem bu kadar basit! Artık iPad veya iPhone’u bilgisayarınızda ikinci ekran olarak kullanabileceksiniz.