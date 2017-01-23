iPhone‘da YouTube Müzik Listesini Arka Planda Oynatmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Popüler video paylaşım sitesi YouTube’un veritabanında milyonlarca müzik de yer almakta. Birçok kullanıcının YouTube’u müzik dinleme hizmeti olarak kullandığını biliyoruz. Bu, özellikle gün boyu bilgisayar başında çalışan kullanıcılar için sıkıntı değil fakat akıllı telefonlardaki YouTube uygulaması videoları / müzikleri arka planda yürütme olanağı sunmuyor. Ekranı sürekli olarak açık bırakmak da pil ömrü sıkıntısı doğuracağı için hiç mantıklı değil. YouTube Red servisi esasında YouTube’daki içerikleri arka planda oynatma özelliği sunmakta ama bu hizmete aylık 10 USD abonelik ücreti ödemek gerçekten israf olacaktır. YouTube Müzik Listesini Arka Planda Oynatmak isteyen kullanıcılar neyse ki çaresiz değil, bu işlem için yararlanabilecekleri üçüncü parti bir uygulama mevcut.

iPhone: YouTube Müzik Listesini Arka Planda Oynatmak

Songstream adlı iOS uygulamasıyla YouTube’un ücretsiz versiyonunu kullanmaya devam ederken YouTube müzik listelerini arka planda yürütmeye devam edebilir ve o anda başka uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Songstream uygulaması üç farklı sekme içeriyor. Üstte arama kutucuğu görülüyor. Alttaki üç sekmeden ilki trend olan videolara ulaşmanızı sağlıyor. İkinci sekmeden kolayca yürütme listesi oluşturabiliyorsunuz. Üçüncü sekmeden ise daha önce dinlemiş olduğunuz YouTube trend parçalarına ve Songstream yürütme listelerine tekrar ulaşabilirsiniz.

Uygulamanın arayüzü oldukça basit fakat trend videoların birden fazla yerde gösterilmesi biraz gereksiz olmuş. Şimdi Yürütülüyor bölümünün başlangıçta nerede olduğu da tam anlaşılamıyor.