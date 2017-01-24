Mobil cihazlarda 128 GB depolama alanı lüks olmaktan çıkmış olsa da henüz yeni yeni yaygınlaşıyor. Çoğu cihazda 32 GB standart ya da 16 GB olanlar da var. Buna ek olarak Android ve yüklü programlardan ötürü kullanıcıya sunulan alan sadece 10 GB olabiliyor. Peki nasıl idare edeceksiniz?

Android: Depolama Alanı Yönetimi ve Yedekleme

Genelde kullanıcılar depolama alanı iyice dolduğunda önlem almak zorunda hissediyor ama zaten dolu olan bir cihazda yer açmak zorlaşıyor. Bu yüzden son aşamaya gelmeden önce kontroller yapıp gerekli önlemleri almalısınız. Android işletim sisteminin ayarlar kısmında dahili depolama alanının ne şekilde doldurulduğu kolay biçimde görülebiliyor.

32 GB (biçimlendirdikten sonra 29.7 GB) depolama alanına sahip bu cihazda Android ve sistem dosyaları 5.39 GB yer alırken geriye kalan 24 GB civarı alanın 8.2 GB’ını uygulamalarınız ve 2.81 GB’ını fotoğraflarınız dolduruyor. Şu aşamada hala 10 GB’a yakın yer olsa da 16 GB’lık bir cihaz olsaydı çoktan yer dolmuştu bile! Buna bakarak en büyük sorunu uygulamaların ve fotoğrafların oluşturduğu anlaşılıyor.

Kurulu uygulamalar satırına tıkladıktan sonra detaylara erişebiliyoruz. Sağ üstteki üç noktalı menüyle boyuta göre sıralamak mümkün ve faydalı. Buna bakılırsa Google Play Music uygulamasının cihaza indirdiği şarkılarınız 1.1 GB civarı. Ardından en büyük yan uygulama Facebook. Elbette Facebook’u silin demiyoruz ama listede alta doğru inerken gerekli görmediklerinizi kaldırıp yer açabilirsiniz.

Uygulamaları kaldırmasanız bile bazılarınde önbelleği ve sakladıkları veriyi silerek de yer açabilirsiniz ama unutmayın ki verilerini silerseniz tekrar baştan ayarlamalarını yapmanız ve yeniden dosyalarını indirmesini beklemeniz gerekebilir.

Uygulamalar alt menüsünde işiniz bitince görseller alt menüsüne girip klasörlerde gezin ve gereksiz olanları temizleyin.

Silmeden Önce Yedekleme Yapmak

Cihazda gereksiz fotoğrafları sildiniz ama gerekli olan fotoğrafları silmeden önce Google Photos gibi ortamlara yedekleyip ardından cihazınızda alan açmaya yönelebilirsiniz. Android ayarları altındaki yedekleme ve sıfırlama menüsünde alt başlıklar var. Cihaz yedeği ile Wi-Fi parolası, uygulama bilgisi saklanıyor. Zaman içinde fotoğraf yedekleme de eklendi ama bunun için Google Photos uygulamasının kurulu olması gerekiyor.

Google Photos kurun ve başlangıçtaki sihirbazla cihazdaki fotoğrafları yedeklemeyi seçin. Yüksek kalite ve sadece Wi-Fi olmasına özen gösterin. Yedekleme işlemi bitince Google Photos menüsündeki yer açma seçeneğine tıklarsanız cihazınızdan buluta gönderilen fotoğraflar silinerek boş alan açılacak.