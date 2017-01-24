iTunes’un Windows sürümü canınızı sıkıyorsa ve hantallığıyla olmaz artık dedirtiyorsa iPhone cihazınıza müzik aktarmak için kullanacağınız yeni bir uygulama seçeneği var: CopyTrans Manager! CopyTrans işlemi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iTunes ile gelen belirli sınırlamaları da ortadan kaldırıyor.

iOS: iTunes Alternatifi CopyTrans Manager

Üçüncü parti seçeneklerden biri olan CopyTrans ile başka program açmadan iPhone’a şarkı gönderebilirsiniz. Apple’ın kullanıcıları sadece tek bir iTunes ile eşleştirme sınırlaması varken CopyTrans kullananlar bu sınırı aşıyor.

CopyTrans Control Center uygulamasını yukarıdaki linkten indirin ve içinde yer alan ücretsiz CopyTrans Manager uygulamasını kullanmaya başlayın.

Bunun için indirilen CopyTrans Control Center panelini başlatın. Bizim ilgimizi çeken sadece üstteki CopyTrans Manager ve diğerlerini kurmanıza gerek yok. Kurulum bitince CopyTrans Manager başlatın.

CopyTrans’ın önerisi cihaza atılan şarkılarla ilgili çakışma çıkmaması için Apple Music üyelerinin belirli ayarları kapatması. Böylece DRM koruması ve şarkı dinlemek için Apple ID girilmesi gibi sorunlar yaşanmıyor. Yapmanız gereken Ayarlar uygulamasında Music kısmında Apple Music göster ve iCloud Music Kütüphanesi seçeneklerini kapatmak.

PC’den iPhone’a Müzik Aktarımı

İlk olarak iPhone’u bilgisayara bağlayın. CopyTrans Manager uygulamasına cihazınız eklenecek. Üstteki artı işaretine tıklayın ve istediğiniz şarkıları ekleyin. Şarkılarda sanatçı ve albüm kısmı görünmüyorsa eklemek için birine ya da birden çoğuna sağ tıklayıp düzenle seçin.

Düzenleme işlemi bitince sol üstte beliren yeşil renkli güncelleme butonuna basın ve seçili dosyaların telefonunuza aktarılması için bekleyin.

Seçili dosya sayısına bağlı olarak aktarma işlemi zaman alabilir. Aktarım bitince ekranın üstündeki yuvarlak çıkartma butonuna basın ve telefona geçip müzik listesini kontrol edin.

iPhone’da Yer Alan Müzikleri PC’ye Aktarmak

Aksine CopyTrans ile iPhone’da yer alan şarkıları PC ortamına geri alabilirsiniz. Maalesef bunun için CopyTrans Manager yeterli değil ve 20 dolar olan CopyTrans uygulama setinin satın alınması gerekiyor. Çoğu kullanıcı için bu tür bir işleme gerek yok. Cihazdaki şarkılar PC’nizden silinmişse yedeklemek işinize yarayabilir. Yedeklemek için üstteki turuncu renkli yedekleme butonuna basın.

Bunu yapınca PC’nizde olmayan şarkılar iTunes kütüphanenize ekleniyor olacak. Alternatif olarak iTunes yerine başka bir klasöre yedekleme yapmak için manuel yedekleme kullanabilirsiniz.