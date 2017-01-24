Akıllı telefonların yükselişinden sonra hayatımız kolaylaştı. Bizlere yardımcı olan akıllı telefonların en ilgi çekici yanlarından biri dijital asistanlar. Sekreter dönemini sonlandıran Apple Siri akıllı asistanla tek yapmanız gereken merak ettiklerinizi sormak.

iOS: Siri Hayatınızı Kolaylaştırsın

Çoğu kullanıcı Siri’yi SMS ve e-posta kontrol etmek, hava durumu sormak, spor müsabakalarının sonuçlarını öğrenmek gibi günlük işlerinde kullanıyor. Siri sayesinde iPhone daha iyi bir cihaza dönüştü.

Takvim Etkinliklerini Yönetin

Yoğun insanlar iOS takvim uygulamasını kullanarak önemli anları not alıyor. Siri ile bu işlem daha da kolaylaşıyor. Siri sayesinde takvime kolayca girdi ekleyebilir ya da değişiklikler yaptırabilirsiniz. Etkinlik tarihi dışında yeri gibi bilgileri de değiştirebilirsiniz.

Gıda Bilgileri ve İçeriklerini Araştırın

Belirli bir diyet programında olsanız da olmasanız da ne yediğinize dikkat etmelisiniz. Siri sayesinde farklı türden gıdaların kalori değerleri ve içeriklerini öğrenebilirsiniz. KFC gibi popüler restoranlardaki yemekler kolayca bulunabilir. Böylece vücuda giren gıdanın nelerden oluştuğunu bileceksiniz.

Spor Programınıza Destek Olsun

Siri sizin yerinize kalori yakamaz ama belirli işlemlerle ilgili web araştırması yapabilir. Yeni başlayanlar için yoga hareketleri gibi sorular sorabilir ya da evde 30 dakikada yapılacak antremanları aratabilirsiniz. Bu aramalarda Bing kullanılacak ama Yahoo, Wolfram da seçebilirsiniz.

Konuma Bağlı Hatırlatıcı Girin

Siri kullanan herkesin belirli anlarda hatırlatıcılara ihtiyacı var ama aynı zamanda yere bağlı hatırlatıcı da girebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse işten çıkıp eve giderken alışveriş yapılacak yerde listeyi, eve girdiğiniz anda fırını ön ısıtmaya sokmayı hatırlatabilir.

Antrenman Sırasında DJ’lik Yapsın

Siri ile Apple Music entegre olduğundan belirli çalma listelerini çağırabilirsiniz. Antrenman yaparken yüksek tempolu şarkıları isteyebilirsiniz. Bir şarkıyı beğenince bunu sevdim daha sık çal diyerek akıl verebilirsiniz.

Evernote Üzerinden Not Alsın

Bunun için ilk aşamada IFTTT uygulamasını kurup ayarlama yapmış olmanız gerekiyor ama ardından sesli komutlarla Evernote ortamında saklanacak notlar alabilirsiniz.

Söylenenlerin Doğruluğunu Araştırın

Ağzı olan konuşuyor ve şehir efsaneleri bitmiyor. Arkadaşlarınızın söylediklerinin doğruluk payını yoklamak için Siri ile araştırma yapabilirsiniz.

Kafanızı Dinleyin

iPhone son derece faydalı olsa da kimi zaman kendi sessizliğinize bürünmek ve yaşamı sorgulamak isteyebilirsiniz. Bu durumda rahatsız etme modunu açmak için Siri’ye emir verebilirsiniz. Siz yeni emir verene kadar hiç ses çıkarmaz.

Hızlı E-Posta Yönetimi

Siri olmadan e-posta kontrolü zor olmasa da sesli asistanla işiniz kolaylaşır. Herhangi birinden yeni bir e-posta gelip gelmediğini hemen anlamak için kişi adıyla Siri’ye sorabilirsiniz.

Geri Sayım Ekleyin

Geri sayım özelliğini kolayca başlatın ve fırına pizza yerleştirdikten sonra 12 dakika içinde uyarılıp yanmasına izin vermeyin!