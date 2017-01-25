Android: Nougat İle Çoklu Pencerede Aynı Uygulama

Android 7.0 Nougat sürümüyle birlikte Google’ın beklenen hamlesi geldi ve kullanıcıların talep ettiği aynı anda iki pencere çalıştırma desteği eklendi. Samsung ve LG önceden buna bir şekilde destek vermişti ama sadece belirli uygulamalar çalıştırılabiliyordu. Son nesil Android ile gelen çoklu pencere daha başarılı ama hala bir eksiği var ki iki pencerede aynı uygulama açılamıyor.

Android: Nougat İle Çoklu Pencere Kullanımı

Buna çözüm olarak geliştirilmiş bir uygulama var. Parallel Windows for Nougat adı verilen uygulama henüz Alpha aşamasında olduğundan bazı sorunlar çıkarabiliyor ve kapanabiliyor. Elbette sadece Android 7.0 ve 7.1.1 yüklü olan cihazlara kurulabiliyor. Ücretsiz olarak indirin ve çalıştırın.

Açılır açılmaz henüz deneme aşamasında olduğu ve sorunlar içerdiği söylenecek. Bunu anladım ve kabul ediyorum kısmını tıklayıp devam etmeniz gerekiyor.

Bir sonraki ekranda iki izin için Parallel Windows uygulamasına yetki atamanız gerekiyor ki uygulamaları pencereler içinde açabilsin. İlk seçeneği sağa çekin ve açılan ekranda onay verin. Ardından geri gelip ikinci seçeneği sağa çekin ve buna da onay verin.

Bu ikisine izin verdikten sonra Erişilebilirlik alanı içine Parallel Windows for Nougat adlı bir satır eklenecek. Buna tıklayıp aktifleştirmeniz gerekiyor. Son olaraksa hotspot olarak tabir edilen uygulamaya ait çağırma kolunun kaplayacağı alanın boyutunu piksel olarak belirlemelisiniz. Değiştirmeniz şart değil.

İşlem bittikten sonra Parallel Windows menüsü sağ kısma gizli olarak eklenecek. Sadece çoklu pencere özelliğini işletmiyor. Aynı zamanda uygulamaları hızlıca açma şansı veriyor. Ekranın sağ kısmındaki alandan sola parmağınız çekin ve Parallel Windows menüsünü açın.

Üstten alta beliren üç buton sırasıyla uygulamalar çekmeceniz, çoklu pencere başlatma ve uygulama aynalama. İlkini seçip tıkladığınız uygulama çoklu pencere modunda başlar.

İkincisine tıklarsanız çoklu pencere modu işler ve diğer ekrana yeni bir uygulama almak için arka plan uygulamalarından birini seçebilirsiniz. Şu ana kadar söylediklerimiz Parallel Windows uygulaması olmadan da Nougat dahili çözümüyle yapılabiliyor.

Asıl eksik olansa iki pencerede birden aynı uygulamayı açmak ama normalde sadece arka plan uygulamaları seçilebildiğinden diğerine aynısı atanamıyor. Bu noktada işe üçüncü butona basmak gerekiyor. Yani aynalama oluyor, diğer penceredeki uygulama bir kez de diğer pencerede açılıyor. Uyum sorunu olan uygulamalarda hata veriyor. Henüz Alpha aşamasında olduğundan zaman içinde daha oturmuş hale gelmesi bekleniyor.