⁠⁠⁠







Lenovo K6 Power Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. 2016 sonbaharında kullanıcılarla buluşturulan Lenovo K6 Power akıllı telefon 5 inç genişlikli 1080p ekran, Qualcomm Snapdragon 430 yongaseti, 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli depolama alanı, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP selfie kamerası, 4000 mAh kapasiteli pil ve Android Marshmallow işletim sistemiyle geliyor. Cihazın Android Nougat güncellemesini alması bekleniyor.

Lenovo K6 Power Root, Bootloader Kilidi Açmak ve TWRP Yüklemek

Yeni Lenovo cihazlar Bootloader kilitli şekilde geliyor, Bootloader kilidini açmadan root erişimini sağlamak ve özelleştirmeler yapmak mümkün olmuyor.

İşlemleri uyguladığınızda cihazınızın garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayın. İşlemler sonucunda oluşabilecek herhangi bir sorun ya da hasarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Öncelikle akıllı telefonunuzu şarj edin ve pil seviyesinin en azından % 60 üzerinde olmasını sağlayın. Cihazdaki kişisel verilerinizi yedekleyin. Settings – About Phone yolunu izleyin ve Build Number seçeneğine üst üste 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Daha sonra bu menüden USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

Lenovo ADB Fastboot sürücüsünü buradan indirin ve yükleyin. K6 Power Unlock TWRP-3.0.3.0.zip dosyasını bu bağlantıdan indirin ve genişletin. SuperSU-v2.79-201612051815.zip dosyasını ise buradan indirin.

Lenovo K6 Power’ın Bootloader kilidini kaldırmak için:

K6 Power Unlock TWRP-3.0.3.0.zip dosyasını indirin ve genişletin.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

BootLoader Unlock klasörüne gidin ve Unlock_Bootloader.bat dosyasını çalıştırın.

Akıllı telefon yeniden başlatılacaktır, işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Lenovo K6 Power’a TWRP Recovery kurulumu için:

K6 Power Unlock TWRP-3.0.3.0.zip dosyasını indirin ve genişletin.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın.

TWRP klasörüne gidin ve kalıcı olması için Flash-TWRP.bat dosyasını çalıştırın. Geçici için ise Run-TWRP.bat dosyasını çalıştırın.

Akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır, işlemin tamamlanmasını bekleyin.

NOT: TWRP’yi ilk başlattığınızda sistem modunu Read Only / Salt Okunur olarak ayarlayın. Stok yazılımda Secure Boot varsayılan olarak etkindir, bu nedenle sistem bölümünde yapılan değişiklikler Boot Loop’a neden olacaktır.

Lenovo K6 Power’da Root erişimini sağlamak için:

SuperSU-v2.79-201612051815.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

Akıllı telefonunuzu kapatın.

Ses Artırma + Ses Azaltma + Güç tuşlarına basılı tutarak cihazın Recovery modunda açılmasını sağlayın.

tuşlarına basılı tutarak cihazın Recovery modunda açılmasını sağlayın. Cihazı adb reboot recovery ADB komutuyla da Recovery modunda açabilirsiniz.

ADB komutuyla da Recovery modunda açabilirsiniz. Menüde SuperSU-v2.79-201612051815.zip dosyasına ilerleyin ve kurulum gerçekleşmesini sağlayın.

Ana menüye geri dönün ve cihazı yeniden başlatın.

⁠⁠⁠





