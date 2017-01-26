Android ve iOS uyumlu tur bazlı free-to-play oyun Pokemon Duel yayınlandı! 2016 yılının popüler uygulama ve oyunları için kullanıcılardan görüş almak istediğinizde hemen herkesin Pokemon GO’yu anmadan geçmediğini göreceksiniz. Merkezinde sanal gerçeklik teknolojisi yatan Pokemon GO insanların gerçek dünyada dağ, bayır, cadde, sokak gezerek sanal yaratıkları yakalamasını sağlıyor. Oyunun popülaritesi düşse de Niantic oyunu hala oynayanlar için Pokemon GO’yu daha eğlenceli hale getirecek yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Android ve iOS: Tur Bazlı Pokemon Duel Yayınlandı

Kış aylarında olmamız ve soğuk bir kış geçirmemiz nedeniyle hava şartları Pokemon GO oynamak için pek elverişli değil, en azından ilkbahar aylarına dek bu durum değişmeyecek gibi. Bu durumda Pokemon’larla haşır neşir olmak isteyen oyuncuların karşısına yeni Pokemon Duel oyunu çıkıyor. Pokemon Duel son resmi Pokemon mobil oyunu, ancak geçtiğimiz yaz kullanıma sunulan popüler sanal gerçeklik oyunu Pokemon GO’dan biraz farklı. Pokemon Duel, oyuncuların sanal Pokemon figürlerini toplamasına ve daha sonra bunları satranç veya dama çizgilerinden farklı olmayan bir platformdaki sıra tabanlı strateji oyununda kullanmasına olanak tanıyor.

Oyundaki birincil hedefiniz altı mevcut Pokemon’dan en az birisi ile rakip olduğunuz oyuncu veya takıma karşı mücadele etmek; tabii hareketlerinizi, saldırılarınızı ve daha fazlasını planlamak için biraz düşünmeniz gerekecek. Oyundaki önemli detaylardan biri savaşta kullanabileceğiniz bir Pokemon ekibi kurmak. Hamleler tur bazlı olsa da tüm savaşlar gerçek zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Oyun Android ve iOS işletim sistemli cihazlara ücretsiz indirilebiliyor.