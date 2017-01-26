Android 7.0 Nougat sürümüyle bildirim sisteminde ciddi ilerlemeler sağlandı ama asıl ilgi çekici yenilik uygulamaların ne şekilde bildirimlerde bulunabileceğini belirleme yetkisi oldu. Artık doğrudan üstten açılan bildirim alanı kullanılarak gerekli değişiklikler yapılabiliyor.

Android Nougat: Bildirim Yönetimi, Özelleştirme ve Engelleme

Bazı geliştiriciler bildirim alanını kendi lehlerine fütursuzca kullanır oldular. Bu yüzden Google kullanıcılara daha fazla kontrol verme kararı aldı. Normalde uygulama ayarlarında bildirim kontrolü olmalı ama yoksa işte bu sayede artık bildirime müdahale ederek uygulamanın sınırlanması mümkün olabiliyor.

Nougat İle Yeni Bildirim Kontrolleri

Bir uygulamanın bildirimlerle canınızı sıktığını düşünüyorsanız bir sonraki bildirimi verdiğinde üstteki perdeyi indirip bunu bulun ve uzun tıklayın. Açılan yeni menüde üç seçenek olacak:

Bildirimleri sessiz göster

Tüm bildiirmleri engelle

Engelleme ya da sessizleştirme

Sadece sessizleştirmeyi deneyin ama bu da sizi rahatsız ediyorsa ikinci seçeneğe geçiş yapın. Altta yer alan daha fazla seçenek satırına tıklarsanız uygulamaya ait gelişmiş bildirim ayarları alanına geçeceksiniz.

Bu alana kullanarak uygulama bildirimlerinin kilit ekranındaki durumunu değiştirebilir ve varsa önceden gerçekleştirdiğiniz bildirim engellemelerine son verebilirsiniz.

Gizli Bildirim Ayarları

Daha fazla kontrol istiyorsanız Sistem Arabirimi Düzenleme aracını aktifleştirip daha derinlere inebilirsiniz. Üstteki bildirim alanının sağ üst köşesindeki Ayar çarkına uzun basın ve Sistem Arabirim aracını aktifleştirin. Ayarlar menüsünde alta ekleniyor olacak.

Buna tıklayın ve alt menüdeki diğer alanına tıklayın. Ardından bildirim kontrolleri alt menüsüne girin. İlk aşamada sağa çekip aktifleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında altı ayrı seviye karşınıza çıkacak.

Bu seviyelerin anlamı uygulama verilen bildirim izinleri.

Seviye 5: Bildirim listesinde üste çıkar, tam ekranda bile gösterilir, üstte belirir

Seviye 4: Tam ekranda çıkamaz, üstte belirir

Seviye 3: Tam ekranda çıkamaz, üstte beliremez

Seviye 2: Tam ekranda çıkamaz, üstte beliremez, ses ya da titreşim veremez

Seviye 1: Tam ekranda çıkamaz, üstte beliremez, ses ya da titreşim veremez, kilit ekranında ve durum satırında çıkamaz

Seviye 0: Bu uygulama hiçbir bildirim veremez

Bu sistemi aktifleştirdikten sonra uygulamaya ait bilgi penceresini açınca bildirim seviyesi gösterilecek ve değiştirilebilecek.

Seviyeyi istediğiniz gibi değiştirip ince ayar yapabilirsiniz. Değiştirme yapmadığınız uygulamalarsa bildirimlerine standart ayarlarda devam edecek. Ayrıca artık bildirime uzun basarsanız üç seçenek yerine bu ayar seviyesi seçilebilecek.