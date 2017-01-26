HTC 10 Lifestyle ve One M9 Android Nougat Güncellemesi hazır durumda. HTC 10 Android Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler de var. Geçtiğimiz hafta HTC üst seviye HTC 10 akıllı telefon için Avrupa’da Android 7.0 Nougat güncellemesinin iki hafta içerisinde yayınlanacağını açıklamıştı. Güncelleme OTA yoluyla HTC 10 cihazlara İngiltere ve Türkiye’de ulaşmaya başlamış görünüyor, güncellemenin henüz yayınlanmadığı ülkelerde de OTA güncellemesi bildiriminin önümüzdeki günlerde cihazlara ulaşması beklenmekte.

HTC 10 Lifestyle ve One M9 Android Nougat Güncellemesi

One M9 akıllı telefon kullanıcıları da İngiltere’de 1.27 GB boyutundaki Android Nougat güncelleme paketinin cihazlarına ulaşmaya başladığı yönünde bilgiler vermekte. Daha geniş bir coğrafyayı kapsayan güncelleme yayını önümüzdeki günlerde başlayabilir.

HTC 10’un ardından HTC 10 Lifestyle akıllı telefon da Android Nougat güncellemesini almaya başlamış durumda. Şu an Avrupa’daki cihazlara ulaşan güncelleme paketinin boyutu 1.15 GB seviyesinde. Akıllı telefonu Android 7.0 Nougat işletim sistemine taşıyan güncellemenin versiyon numarası ise 2.22.401.3.

Mayıs 2016’da kullanıcılarla buluşturulan HTC 10 Tayvan merkezli firmanın amiral gemisi cihazı konumunda ve 5.2 inç genişlikli 1440p ekran, Qualcomm Snapdragon 820 yongaseti, 4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli depolama birimi, 12 MP f/1.8 ana kamera, 5 MP f/1.8 selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil gibi üst düzey donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyor. One M9 bilindiği üzere firmanın eski nesil amiral gemisi akıllı telefonlarından. Haziran 2016’da satışa sunulan HTC 10 Lifestyle üst düzey HTC 10’a uygun fiyatlı bir alternatif çözüm ve 5.2 inç genişlikli 1080p ekran, Qualcomm Snapdragon 652 yongaseti, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 12 MP ana kamera, 5 MP ön kamera, 3000 mAh kapasiteli pil gibi donanımsal özellikler sunuyor.