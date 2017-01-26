iOS: iPhone İçin VR Uygulamaları

Mobil ortamda VR sanal gerçeklik deneyimi Android kullanıcılarıyla sınırlı değil. Her ne kadar en popüler VR sanal gerçeklik gözlükleri Android cihazlara özel olarak geliştirilmiş olsa da iPhone kullanıcıları yalnız bırakılmış değil.

iOS: iPhone İçin VR Uygulamaları

Gerçekte iPhone modelleri son derece güçlü donanıma sahip ve eşsiz VR deneyimi için uygun yapıda. iPhone modelinize bağlı olarak ekran genişliğine uygun bir VR sanal gerçeklik gözlüğü aldıktan sonra doğru uygulamalarla sonuca gidebilirsiniz.

End Space VR

screenshot.1485341744

FPS tarzı atış oyunu uzayda geçiyor. Uzay aracınızın kokpitine geçip dalgalar halinde gelen düşman ataklarına göğüs gerebilirsiniz. Harika grafikler içeren oyunda üç boyutlu konumsal ses de var. Böylece gerçekçi VR deneyimi elde ediliyor. Etrafında uçabileceğiniz objeler de başarılı biçimde tasarlanmış. Bluetooth kontrolcülere destek veriliyor.

End Space VR for Cardboard
İndir
QR-Code

End Space VR for Cardboard
Developer: Justin Wasilenko
Fiyat: 3,49 TL

InCell VR

screenshot.1485341905

Bu sanal gerçeklik oyununda aksiyon ve yarış bir araya geliyor. Aynı zamanda bir miktar da strateji devreye giriyor. Biyo bilim odaklı oyunda insan hücrelerini hiç görülmemiş biçimde deneyimleyeceksiniz. Her ne kadar sanal gerçeklik için geliştirilmiş olsa da gözlüksüz de oynanabiliyor.

InCell VR (Cardboard)
İndir
QR-Code

InCell VR (Cardboard)
Developer: NIVAL, INC.
Fiyat: Ücretsiz

DinoTrek

screenshot.1485342027

Bu sanal gerçeklik deneyimi dinazorlar acaba nasıl yaşadı sorusunun cevabını bizlere yaşatmaya çalışıyor. 360 derece tam kapsamlı görünümle kendinizi gerçekten dinazorlardan kaçarken bulabilirsiniz. Farklı türden kökü kurumuş canlı türleri bizlerle ve bunlardan biri olan Dino’yu evcil hayvan gibi yanınızda gezdiriyorsunuz.

DinoTrek VR Experience
İndir
QR-Code

DinoTrek VR Experience
Developer: Geomedia, Inc.
Fiyat: 3,49 TL

Roman From Mars

screenshot.1485342228

Renkli ve dürtücü bir oyun ve Romalı askerlerin dünyayı işgale kalkışan Mars ordusuna karşı savaşını konu alıyor.Oklar fırlatın, atei, buz, toprak gibi ilkel güçleri kullanarak ayakta kalmaya çalışın. Uzaylılara ölüm nidaları atarak zaman içinde ekipmanlarınızı terfi edin ve öldürücü gücünüzü katlayın.

Romans From Mars 360
İndir
QR-Code

Romans From Mars 360
Developer: SidekickVR Games
Fiyat: Ücretsiz

Roller Coaster VR

screenshot.1485343770

Hız trenine atlayın ve torpik adaların ormanlarında çılgın bir serüvene katılın. Yalnız geçen bu deneyimde hız treninde sizden başkası yok ama buna rağmen eğlendirici bir deneyim olmaya devam ediyor. Grafikler renkli ve canlı, ses ise gerçekten oradaymış etkisi yaratıyor. Başlamak için gözlüğü takınca baştaki kola odaklanın.

Roller Coaster VR
İndir
QR-Code

Roller Coaster VR
Developer: FIBRUM
Fiyat: Ücretsiz+

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir