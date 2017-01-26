Mobil ortamda VR sanal gerçeklik deneyimi Android kullanıcılarıyla sınırlı değil. Her ne kadar en popüler VR sanal gerçeklik gözlükleri Android cihazlara özel olarak geliştirilmiş olsa da iPhone kullanıcıları yalnız bırakılmış değil.

iOS: iPhone İçin VR Uygulamaları

Gerçekte iPhone modelleri son derece güçlü donanıma sahip ve eşsiz VR deneyimi için uygun yapıda. iPhone modelinize bağlı olarak ekran genişliğine uygun bir VR sanal gerçeklik gözlüğü aldıktan sonra doğru uygulamalarla sonuca gidebilirsiniz.

End Space VR

FPS tarzı atış oyunu uzayda geçiyor. Uzay aracınızın kokpitine geçip dalgalar halinde gelen düşman ataklarına göğüs gerebilirsiniz. Harika grafikler içeren oyunda üç boyutlu konumsal ses de var. Böylece gerçekçi VR deneyimi elde ediliyor. Etrafında uçabileceğiniz objeler de başarılı biçimde tasarlanmış. Bluetooth kontrolcülere destek veriliyor.

InCell VR

Bu sanal gerçeklik oyununda aksiyon ve yarış bir araya geliyor. Aynı zamanda bir miktar da strateji devreye giriyor. Biyo bilim odaklı oyunda insan hücrelerini hiç görülmemiş biçimde deneyimleyeceksiniz. Her ne kadar sanal gerçeklik için geliştirilmiş olsa da gözlüksüz de oynanabiliyor.

DinoTrek

Bu sanal gerçeklik deneyimi dinazorlar acaba nasıl yaşadı sorusunun cevabını bizlere yaşatmaya çalışıyor. 360 derece tam kapsamlı görünümle kendinizi gerçekten dinazorlardan kaçarken bulabilirsiniz. Farklı türden kökü kurumuş canlı türleri bizlerle ve bunlardan biri olan Dino’yu evcil hayvan gibi yanınızda gezdiriyorsunuz.

Roman From Mars

Renkli ve dürtücü bir oyun ve Romalı askerlerin dünyayı işgale kalkışan Mars ordusuna karşı savaşını konu alıyor.Oklar fırlatın, atei, buz, toprak gibi ilkel güçleri kullanarak ayakta kalmaya çalışın. Uzaylılara ölüm nidaları atarak zaman içinde ekipmanlarınızı terfi edin ve öldürücü gücünüzü katlayın.

Roller Coaster VR

Hız trenine atlayın ve torpik adaların ormanlarında çılgın bir serüvene katılın. Yalnız geçen bu deneyimde hız treninde sizden başkası yok ama buna rağmen eğlendirici bir deneyim olmaya devam ediyor. Grafikler renkli ve canlı, ses ise gerçekten oradaymış etkisi yaratıyor. Başlamak için gözlüğü takınca baştaki kola odaklanın.