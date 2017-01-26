360 derece video çekimleri izleyicilerin özel oynatıcılar kullanarak sadece kamera önü değil arkası ve yanlarındaki görüntülere de erişebilmesine olanak veriyor. Bunu yapabilmek için iPhone sahiplerinin özel bir uygulama kurması şart. İşte çözüme ulaştıran uygulama seçenekleri ve yapım yöntemi…

iPhone: 360 Derece Video Çekim

Ricoh Theta 360 Degree

Bu uygulamayı kullanarak tam olarak dairesel fotoğraflar çekebilirsiniz. Kullanıcılar tüm zemini, çatıyı ve diğerlerini dokunuşlarla yakalayabillir.

ALLie by IC Real Tech

IC Real imzalı Allie Home kamera sistemi canlı akış, kayıt, 360 derece fotoğraf işlemlerini sırtlanıyor. Aynı zamanda odada olup bitenleri görebilirsiniz. VR gözlükleri kullanarak 360 derece görüntü deneyimini arttırabilirsiniz.

Giroptic 360cam

Ultra yüksek kalitede 360 derece kamera ile deneyimleri 360 derece kaydedebilirsiniz. İki yıllık çalışma sonrasında geliştirilen uygulamada üç ayrı 185 derece görüş açısı harmanlanıyor.

360fly

4K destekli su geçirmez şoka dayanıklı 360 derece kamera sahiplerine sunuluyor. Standart tripod deliği, 64 GB dahili depolama sayesinde çekimler YouTube ve Facebook ortamlarında.

Nasıl 360 Derece Video Çekilir?

Sesli ve görselli 360 derece panorama çekilir. Dokunmatik kontrollerle video kontrol edilir. Stereoscopic modda Google Cardboard beslenir. Splash topluluğunda özel kayıtlar bulunabiliyor. 3D gibi çift tıklayıp herhangi bir kısma zoom yapılabilir. 360 derece çekimlerinizi kendi galerinizde izleyin. Splash 360 videoları Facebook üzerinden arkadaşlarla paylaşın.