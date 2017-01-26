iPhone uyumlu, Star Wars’tan esinlenen takvim uygulaması Vantage Calendar ile karşınızdayız. Takvim uygulamaları çoğunlukla hep aynı şeyleri önümüze getiriyor: Günlük, haftalık ya da aylık arayüz görünümünü tercih edebiliyoruz; bazı uygulamalarda yararlı renk kodları ve grafikler mevcut. Etkinlik oluşturmak için detaylı seçenekler ve özellikler içeren uygulamalar da var. Az sayıda araçta da bir çeşit dil tanıma özelliği bulunmakta.

Bu uygulamaların hemen hepsi aynı diyebiliriz. Eğer bu tabloyu monoton buluyorsanız ve yeni bir şeyler denemek niyetindeyseniz size önerebileceğimiz bir uygulama var: Vantage Calendar.

iPhone: Star Wars’tan Esinlenen Takvim Uygulaması Vantage Calendar

Bu iOS takvim uygulaması diğer takvim uygulamalarından çok farklı bir görünüme ev sahipliği yapıyor. Varsayılan tema hayli koyu ve karanlık (dark). Bu, takvim uygulamalarında daha önce görmediğimiz bir şey ve evet, biz koyu temaları çok seviyoruz. Uygulama etkinliklerinizi ünlü film serisi Star Wars’tan esinlenmiş şekilde; başlıklar halinde sunabiliyor.

Uygulama bünyesinde aynı zamanda çeşitli sticker’lar ve renklendirme seçenekleri de bulunmakta. Vantage Calendar App Store uygulama mağazasından ücretsiz indirilebiliyor. Tek defalık bir uygulama içi satın alma işlemiyle özel tekrarlamalar için olan kilidi kaldırabiliyorsunuz, hepsi bu. Bu uygulamanın hayat akışınızı düzenlemenizi sağlayacak varsayılan takvim uygulamanız olacağını garanti edemiyoruz ancak farklı stiliyle takdir edilmeyi hak ettiğini düşünüyoruz.

Vantage Calendar uygulaması iOS 9.0 ve daha güncel işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlara App Store mağazasından ücretsiz yüklenebiliyor.