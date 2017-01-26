Netflix‘te artık dizi ve filmleri MicroSD karta kaydetmek mümkün. Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemiz kullanıcılarının da hizmetine açılan Netflix’in mobil uygulamasına sonbahar aylarında bir güncelleme gelmiş ve uygulama bazı dizi ve filmler için çevrimdışı izleyebilme özelliğine kavuşmuştu. Bu durum özellikle kullanıcıların seyahatlerde internet erişiminin olmadığı ya da sınırlı data paketinden başka bağlantı bulamadığı anlarda dizi / film keyfini devam ettirebilmeleri adına olumlu bir gelişmeydi. Biz de bu güncellemenin yayınlanmasından kısa bir süre sonra özellikle düşük depolama kapasiteli Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin faydalanabileceği küçük bir ipucu yayınladık ve kullanıcılara Netflix içeriği MicroSD karta nasıl taşıyabileceklerini anlattık. Tabii bu noktada bazı sıkıntılar yok değildi. Öncelikle Netflix uygulamasında çevrimdışı izlemek üzere indirilen dizi ve filmleri hafıza kartına bir dosya yöneticisi aracılığıyla taşımak gerekiyordu ve daha da kötüsü bu dosyaları hafıza kartında depoluyorken izleyebilmek mümkün değildi, yani kullanıcıların izlemek istediği içerikleri yine dahili depolama birimine taşımaları gerekiyordu. Neyse ki Netflix uygulaması yeni bir güncelleme aldı ve MicroSD kart desteğine kavuştu.

Netflix: Dizi ve Filmleri MicroSD Karta Kaydetmek

Uygulamanın Android versiyonuna eklenen yeni Download Location ayarı kullanıcıların indirilen içeriğin kaydedilmesi adına dahili depolama birimi ya da hafıza kartını seçebilmelerine olanak tanıyor. Duruma bakılırsa bu özellik tüm akıllı telefonlarda kullanılamıyor ve uyumlu cihazlar için bir liste de yayınlanmış değil, bu nedenle kullanıcıların uygulamayı güncelleyip bu özelliği elde edip etmediklerini kendilerinin kontrol etmesi gerekiyor.