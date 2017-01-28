Android cihazınızı root etmişseniz büyük olasılıkla ADB ve Fastboot ile karşılaşmışsınızdır. Bu araçlarla root işlemi gerçekleştirilir. Android SDK paketi bu araçlara standart olarak yer vermekte.

Android: ADB ve Fastboot Kullanımı

Şu ana kadar sadece bu araçlar için yüzlerce MB’lık SDK indirmek gerekiyordu ama Google ilk kez ADB ve Fasttool araçlarını bağımsız indirilebilir hale getirdi. İlk olarak şu adresten indirin:

https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools.html

ADB ve Fastboot Nedir?

Bu araçlar, USB üzerinden PC’ye bağlanmış Android cihaza erişim işlemi gerçekleştirir. Her ne kadar kablosuz ADB mümkün olsa da karmaşık bir işlem.

ABD normalde Android çalışırken kullanılır ve sistem dosyalarına erişilir, gizli ayarlar düzenlenir. ADB ile cihaza sistem dosyası gönderebilirsiniz.

Fastboot ise cihaz kapandıktan ve Fastboot modunda başlatıldıktan sonra kullanılır. Bu sayede sadece Android dosyaları değil cihazdaki tüm depolama bölümlerine erişebilirsiniz. Açılış sorunu varsa Fastboot ile düzeltilebilir ve özel recovery kurmak için de idealdir.

Her ikisi de DOS komutlarıyla istemci penceresinden yönetilir.

ADB ve Fastboot Kullanımı

Ayarlar içinden telefon hakkında kısmında sürüme tekrar tıklayıp Geliştirici Seçeneklerini açın. Ayarlardan Geliştirici Seçeneklerine girip USB Debug aktifleştirin. İndirdiğiniz ADB ve Fasttool araçlarını ZIP paketten çıkarın, kurmanıza gerek yok. Windows kullanıyorsanız cihazınıza uygun USB sürücülerini bulup indirin ve kurun. Dosyaları içeren klasöre girip Shift basarak sağ tıklayın ve komut istemci çalıştırın. (Linux ve Mac sistemlerde durum benzer ama biraz farklı.) Telefonunuz açıkken USB ile bağlayın ve sürücülerin kurulmasını bekleyin. Komut istemcisinde “adb devices” yazıp Enter basınca cihazın adı ve seri numarası gelecek. Eğer gelmezse cihaz ekranına bakıp USB Debug için istenen izin için onay verin. adb ile komut girip Enter basarak işlem yapılır. Örneğin “adb reboot” ile cihaz yeniden başlar.

Fastboot kullanmak adb ile benzerlik gösteriyor ama aradaki fark telefonun kapalı ve fastboot modunda olması. Bunun için genelde kapanan cihazda ses butonu ve güç aynı anda basılıp beklenir ve sonrasında USB kablosu takılır. Alternatif olarak az önceki anlatımda adb reboot bootloader komutu verirseniz fastboot modunda açılır.