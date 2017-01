Android kullanıcıları Google Now on Tap özelliğiyle Home butonuna uzun basarak her ekrandan arama işlemi başlatabiliyor ve OK Google sesli komutunu vererek Google Now asistanı çağırabiliyor. Bunu her yaptığınızda Google Arama geçmişine yeni kayıtlar ekleniyor.

Android: Google Arama Geçmişini Silin

Başkalarının görmesini istemediğiniz aramalar yapıyorsanız sorun olabilir. Bir sonraki kere arama kutusunu açtığınızda en son gerçekleştirdiğiniz üç arama kelimesi beliriyor olacak. Bu geçmişin sizinle sınırlı kalmasını istiyorsanız temizlik yapmalısınız.

Bireysel Aramaları Temizlemek

Bu girdileri silmek daha kolay olamazdı herhalde. İlk olarak Google Now asistanı açın ve normal biçimde arama kutusuna tıklayın. En son aramalarınız altta beliriyor olacak. Listedekilerden herhangi birine uzun tıklayıp bekleyin ve karşınıza gelen silme talebine yönelik uyarıyı gördükten sonra onay vererek sildirin.

Bu şekilde sadece istenmeyen arama kelimeleri listeden silinebilir.

Arama Sonuçlarını Toplu Olarak Silmek

Amacınız çok sayıda istenmeyen aramayı toplu olarak silmekse ve bunlarla teker teker uğraşacak vaktiniz yoksa internet tarayıcı açın ve myactivity.google.com adresini ziyaret edip Google Etkinlik Merkezine konuk olun. (Google Now içindeki ayarlar menüsünden Hesap & Gizlilik içindeki Aktivite seçeneği de bu adrese yönlendiriyor.)

Bu sayfa açılınca sol üst köşedeki üç noktaya tıklayıp menüyü açın ve aktivite silme menüsünden ilk satırı seçin. Google hesabınızda kayıtlı reklam takibi, görsel arama, asistan emirleri gibi çok sayıda farklı türden içeriği silmenize olanak verecek.

İlk olarak alttaki tüm ürünler çekmesini açıp arama seçin ve tarih aralığı girin, silme komutunuzu verin. Silmeden önce bunların Google tarafından kullanılıp hayatınızın kolaylaştırıldığına dair açıklama gelecek. OK tıklayın ve silinmelerini sağlayın.