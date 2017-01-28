Klasik puzzle oyunu Myst artık Android işletim sistemli cihazlardan indirilebilir durumda. Bu oyunun adına belli bir yaşın üstündeki teknoloji kullanıcıları mutlaka aşinadır, 25 yaş altındaki okuyucularımızın ise oyunu bilmediklerini tahmin ediyoruz. Hangi tarafta olursanız olun, oyunun detaylarıyla ilgili bilgi edinmenizde fayda var.

Myst; oyun boyunca ilerleme kaydedebilmeniz için puzzle’ları çözmenizi gerektiren grafiksel bir macera oyunu. Orijinal oyun 1993’te CD-ROM disklerde satışa sunulmuştu ve bu teknolojinin yaygınlaşmasına katkıda bulundu. The Sims 2002 yılında bu unvanı ele geçirene dek en çok satan PC oyunu konumuna yerleşmişti.

Orijinal Myst oyunu bugün de oynanabilecek türden, saygın bir klasik. Oyun artık Android platformunda realMyst adı ile indirilebilir durumda.

Android: Puzzle Oyunu Myst’i İndirin

Beceriksizce adlandırıldığını düşündüğümüz realMyst oyunun orijinal geliştiricisi olan Cyan ile Alto’s Adventure, Pumped: BMX, ve Super Stickman Golf gibi oyunların geliştiricisi olan Noodlecake’in iş birliği sonucunda ortaya çıkmış bir proje.

Herkesin bildiği ve sevdiği orijinal oyun, sadece güncellenmiş ve oyuna bazı modern özellikler dahil edilmiş. Yeni başlayanlar için dokunmatik kontroller var; aynı zamanda bir yer imi belirleme aracı, takılıp kalma ihtimaline karşı dahili bir rehber ve Bluetooth denetleyicileri için destek de bulunmakta.

Android cihazlarla uyumlu olan realMyst‘i Google Play’den sadece 6,99 USD karşılığında indirebilirsiniz. Tarihi bir oyun için gözden çıkarılabilecek bir meblağ. Myst’i iPhone’unuzda veya iPad’inizde oynamayı tercih ederseniz realMyst App Store’dan aynı fiyata satın alınabilir durumda. Oyun esasında App Store uygulama mağazasında uzunca bir süredir indirilebilir durumdaydı, Android’e gelmesinin hayli geciktiğini söyleyebiliriz.