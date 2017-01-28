Android‘de telefon görüşmesi sırasında numara kaydetmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Hepimizin mutlaka karşılaştığı bir durumdur; telefon görüşmesi sırasında arkadaşımızın söylediği bir numarayı kaydetmemiz gerekir fakat bu anda telefonun numerik tuşlarının yer aldığı ekrana erişip numarayı kaydetmek pek mümkün değildir. Dilerseniz Android‘de telefon görüşmesi sırasında numara kaydetmek için neler yapmanız gerektiğine daha yakından bakalım.

Android: Telefon Görüşmesi Sırasında Numara Kaydetmek

Bu işlem için Google Play uygulama mağazasından indirebileceğiniz Call Writer uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın özellikleri şu şekilde:

Herhangi bir ikona dokunduğunuzda hoparlör modunu etkinleştirme

Arama sonlandığında alınan notun otomatik olarak kaydedilmesi

Not defteri ya da çizim aracını kullanma olanağı

Çok tasarımlı not kaydetme seçeneği

Öncelikle Android’li akıllı telefonunuza Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Call Writer uygulamasını yükleyin.

Uygulamanın kurulumu tamamlandığında çalıştırın, aşağıdaki arayüzle karşılaşacaksınız.

Şimdi sol üst kısımda yer alan ve üç çizgiden oluşan butona dokunun, uygulama ayarlarına erişeceksiniz. Buradan dilediğiniz özelleştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Herhangi bir arama aldığınızda ya da görüşme için arama yaptığınızda mavi renkli uygulama simgesi ekranda üst kısımda belirecektir. Bu simgeye dokunun ve not almak istediğiniz içerikleri yazın.

Yazdığınız not / numara / bilgi telefon görüşmeniz sona erdiğinde otomatik olarak kaydedilecektir.

İşlem bu kadar basit! Telefon görüşmeleriniz sırasında not almak için kağıt ve kaleme ihtiyacınız yok, Call Writer uygulamasıyla kolayca notlar alabilirsiniz. Yazılı ya da çizim şeklinde not alma imkanınız olduğunu sözlerimize ekleyelim.