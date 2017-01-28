Android‘de Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonlara Google Play uygulama mağazasından yüz binlerce uygulama yüklenebilmekte. Aynı işlevlere sahip yüzlerce hatta binlerce uygulama bulunabiliyor. Önemli olan en işlevsel, kullanışlı ve bol özellikli olanları tespit edebilmek. Bu küçük rehberimizde Android‘de Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar‘ı ele almak istiyoruz.

Android: Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar

Video Formatları (MKV, AVI, MP4, AC3, HD vb.)

MX Player

Mx Player’ı Android cihazınızda neredeyse tüm video dosyalarını oynatmak için kullanabilirsiniz. Uygulama Google Play’den en çok indirilen, burada en çok değerlendirme alan ve beğenilen uygulamalardan birisi konumunda.

VLC for Android

VLC Media Player ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama. Çok sayıda dosya tipinin yanı sıra ağ akış protokollerini de destekliyor. Hatta DVD ISO’ları da görüntüleyebilmekte.

AC3 Video Player

Android’li akıllı telefonumuzda film izlemeyi seviyoruz. MX Player ne yazık ki AC3 formatını desteklemiyor. AC3 Video Player AC3 ve DTS ses formatlarını desteklediği için herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan film izleme imkanı sağlamakta.

Video Player for Android

Uygulama Android işletim sistemli akıllı telefonlarda AVI, 3GP, M4V, MOV, MP4, WMV, RMVB, MKV, TS, MPG, FLV video dosyalarını oynatma imkanı sunuyor.

Arşiv Dosyaları (RAR, ZIP vb.)

Solid Explorer File Manager

Solid Explorer oldukça başarılı bir dosya yöneticisi, aynı zamanda arşiv dosyalarını açabilme özelliğine sahip.

Andro Zip

AndroZip File Manager ile dosyaları kopyalamak, silmek, taşımak; ZIP dosyalarını genişletmek, ZIP dosyası oluşturmak ve parola korumalı ZIP dosyalarını açabilmek mümkün.