Android‘de Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonlara Google Play uygulama mağazasından yüz binlerce uygulama yüklenebilmekte. Aynı işlevlere sahip yüzlerce hatta binlerce uygulama bulunabiliyor. Önemli olan en işlevsel, kullanışlı ve bol özellikli olanları tespit edebilmek. Bu küçük rehberimizde Android‘de Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar‘ı ele almak istiyoruz.
Android: Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar
Video Formatları (MKV, AVI, MP4, AC3, HD vb.)
MX Player
Mx Player’ı Android cihazınızda neredeyse tüm video dosyalarını oynatmak için kullanabilirsiniz. Uygulama Google Play’den en çok indirilen, burada en çok değerlendirme alan ve beğenilen uygulamalardan birisi konumunda.
VLC for Android
VLC Media Player ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama. Çok sayıda dosya tipinin yanı sıra ağ akış protokollerini de destekliyor. Hatta DVD ISO’ları da görüntüleyebilmekte.
AC3 Video Player
Android’li akıllı telefonumuzda film izlemeyi seviyoruz. MX Player ne yazık ki AC3 formatını desteklemiyor. AC3 Video Player AC3 ve DTS ses formatlarını desteklediği için herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan film izleme imkanı sağlamakta.
Video Player for Android
Uygulama Android işletim sistemli akıllı telefonlarda AVI, 3GP, M4V, MOV, MP4, WMV, RMVB, MKV, TS, MPG, FLV video dosyalarını oynatma imkanı sunuyor.
Arşiv Dosyaları (RAR, ZIP vb.)
Solid Explorer File Manager
Solid Explorer oldukça başarılı bir dosya yöneticisi, aynı zamanda arşiv dosyalarını açabilme özelliğine sahip.
Andro Zip
RAR
Uygulama RAR ve ZIP dosyaları oluşturabiliyor; aynı zamanda RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ arşiv dosyalarını açabiliyor. Zarar görmüş RAR ve ZIP dosyalarını onarma, benchmark özelliği, çoklu CPU çekirdeği kullanma imkanı hazır.
Dökümanlar (PDF, DOCX, TXT vb.)
WPS Office + PDF
Tıpkı Microsoft Office benzeri bir uygulama olan WPS Office + PDF döküman görüntülemek ve oluşturmak için kullanılabilecek en iyi çözümlerden birisi konumunda.
Docs Viewer
Docs Viewer Android’de dosya görüntülemek için Google Docs hizmetini kullanabilmenize olanak tanıyor. PDF ve Microsoft Office dosyalarıyla uyumlu, internet bağlantısı şart.
Polaris Office + PDF Editor
Polaris Office + PDF uygulaması Word, Excel, PowerPoint ve PDF dökümanlarıyla uyumlu.
Müzik Dosyaları (3GP, MP3, MP4, M4A, AAC vb.)
MortPlayer Music
Uygulama ile çekirdek Android’in desteklediği MP3, Ogg Vorbis, M4A, 3GP, MIDI, Wave dosyaları; destekleyen cihazlarda WMA ve FLAC dosyalarını oynatabilmek mümkün.
N7 Music Player
Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda sıkça müzik dinliyorsanız N7 Music Player çok sayıda formatla uyumlu olması ve kullanıcı dostu arayüzüyle şans vermeniz gereken bir uygulama konumunda.
Pi Music Player
Güçlü özelliklere ev sahipliği yapan Pi Music Player Material Desing tasarım anlayışını esas alan arayüzüyle beğeni toplamayı başarıyor.
Fotoğraf Dosyaları (JPEG, PNG, JPG, BMP, GIF)
QuickPic Gallery
Android’de zaman zaman stok fotoğraf görüntüleyicisinin açamadığı görsellerle çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Bu noktada QuickPic Gallery uygulamasından yardım almanız mümkün.
Perfect Viewer
Perfect Viewer oldukça hızlı çalışan bir fotoğraf / e-kitap / çizgi roman görüntüleyicisi. JPEG, PNG, GIF, BMP, WebP, TIFF formatlarını destekliyor.
Album
Album uygulaması yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video dosyalarını görüntüleme işlemine yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi başarıyor.