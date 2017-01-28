Android: Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar

Android‘de Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonlara Google Play uygulama mağazasından yüz binlerce uygulama yüklenebilmekte. Aynı işlevlere sahip yüzlerce hatta binlerce uygulama bulunabiliyor. Önemli olan en işlevsel, kullanışlı ve bol özellikli olanları tespit edebilmek. Bu küçük rehberimizde Android‘de Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar‘ı ele almak istiyoruz.

Android: Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar

Video Formatları (MKV, AVI, MP4, AC3, HD vb.)

MX Player

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 1

MX Player
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MX Player
Developer: J2 Interactive
Fiyat: Ücretsiz

Mx Player’ı Android cihazınızda neredeyse tüm video dosyalarını oynatmak için kullanabilirsiniz. Uygulama Google Play’den en çok indirilen, burada en çok değerlendirme alan ve beğenilen uygulamalardan birisi konumunda.

VLC for Android

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 2

VLC for Android
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VLC for Android
Developer: Videolabs
Fiyat: Ücretsiz

VLC Media Player ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama. Çok sayıda dosya tipinin yanı sıra ağ akış protokollerini de destekliyor. Hatta DVD ISO’ları da görüntüleyebilmekte.

AC3 Video Player

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 3

AC3 Video Player
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AC3 Video Player
Developer: New Preet Pvt. Ltd.
Fiyat: Ücretsiz

Android’li akıllı telefonumuzda film izlemeyi seviyoruz. MX Player ne yazık ki AC3 formatını desteklemiyor. AC3 Video Player AC3 ve DTS ses formatlarını desteklediği için herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan film izleme imkanı sağlamakta.

Video Player for Android

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 4

Video Player für Android
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Video Player für Android
Developer: android player
Fiyat: Ücretsiz

Uygulama Android işletim sistemli akıllı telefonlarda AVI, 3GP, M4V, MOV, MP4, WMV, RMVB, MKV, TS, MPG, FLV video dosyalarını oynatma imkanı sunuyor.

Arşiv Dosyaları (RAR, ZIP vb.)

Solid Explorer File Manager

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 5

Solid Explorer File Manager
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Solid Explorer File Manager
Developer: NeatBytes
Fiyat: Ücretsiz+

Solid Explorer oldukça başarılı bir dosya yöneticisi, aynı zamanda arşiv dosyalarını açabilme özelliğine sahip.

Andro Zip

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 6

Datei-Manager AndroZip
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Datei-Manager AndroZip
Developer: AVG Labs
Fiyat: Ücretsiz

AndroZip File Manager ile dosyaları kopyalamak, silmek, taşımak; ZIP dosyalarını genişletmek, ZIP dosyası oluşturmak ve parola korumalı ZIP dosyalarını açabilmek mümkün.

RAR

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 7

RAR
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RAR
Developer: RARLAB (published by win.rar GmbH)
Fiyat: Ücretsiz+

Uygulama RAR ve ZIP dosyaları oluşturabiliyor; aynı zamanda RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ arşiv dosyalarını açabiliyor. Zarar görmüş RAR ve ZIP dosyalarını onarma, benchmark özelliği, çoklu CPU çekirdeği kullanma imkanı hazır.

Dökümanlar (PDF, DOCX, TXT vb.)

WPS Office + PDF

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 8

WPS Office + PDF
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WPS Office + PDF
Developer: Kingsoft Office Software Corporation Limited
Fiyat: Ücretsiz

Tıpkı Microsoft Office benzeri bir uygulama olan WPS Office + PDF döküman görüntülemek ve oluşturmak için kullanılabilecek en iyi çözümlerden birisi konumunda.

Docs Viewer

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 9

Docs Viewer
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Docs Viewer
Developer: Melting Source
Fiyat: Ücretsiz

Docs Viewer Android’de dosya görüntülemek için Google Docs hizmetini kullanabilmenize olanak tanıyor. PDF ve Microsoft Office dosyalarıyla uyumlu, internet bağlantısı şart.

Polaris Office + PDF Editor

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 10

Polaris Office + PDF Editor
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Polaris Office + PDF Editor
Developer: Infraware Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Polaris Office + PDF uygulaması Word, Excel, PowerPoint ve PDF dökümanlarıyla uyumlu.

Müzik Dosyaları (3GP, MP3, MP4, M4A, AAC vb.)

MortPlayer Music

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 11

MortPlayer Music
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MortPlayer Music
Developer: Mirko Schenk
Fiyat: Ücretsiz

Uygulama ile çekirdek Android’in desteklediği MP3, Ogg Vorbis, M4A, 3GP, MIDI, Wave dosyaları; destekleyen cihazlarda WMA ve FLAC dosyalarını oynatabilmek mümkün.

N7 Music Player

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 12

n7player MusikPlayer
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n7player MusikPlayer
Developer: N7 Mobile Sp. z o.o.
Fiyat: Ücretsiz+

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda sıkça müzik dinliyorsanız N7 Music Player çok sayıda formatla uyumlu olması ve kullanıcı dostu arayüzüyle şans vermeniz gereken bir uygulama konumunda.

Pi Music Player

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 13

Pi Music Player
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Pi Music Player
Developer: 100Pi Labs
Fiyat: Ücretsiz+

Güçlü özelliklere ev sahipliği yapan Pi Music Player Material Desing tasarım anlayışını esas alan arayüzüyle beğeni toplamayı başarıyor.

Fotoğraf Dosyaları (JPEG, PNG, JPG, BMP, GIF)

QuickPic Gallery

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 14

QuickPic-Galerie
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QuickPic-Galerie
Developer: Cheetah Mobile Cloud (NYSE:CMCM)
Fiyat: Ücretsiz

Android’de zaman zaman stok fotoğraf görüntüleyicisinin açamadığı görsellerle çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Bu noktada QuickPic Gallery uygulamasından yardım almanız mümkün.

Perfect Viewer

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 15

Perfect Viewer
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Perfect Viewer
Developer: Rookie001
Fiyat: Ücretsiz

Perfect Viewer oldukça hızlı çalışan bir fotoğraf / e-kitap / çizgi roman görüntüleyicisi. JPEG, PNG, GIF, BMP, WebP, TIFF formatlarını destekliyor.

Album

Android Tüm Dosya Tipleri İçin En İyi Uygulamalar 16

Album
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Album
Developer: Sony Mobile Communications
Fiyat: Ücretsiz

Album uygulaması yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video dosyalarını görüntüleme işlemine yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi başarıyor.

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