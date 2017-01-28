Flappy Bird oyununu geliştiren Doug Nguyen yeni bir oyunla karşımızla: Ninja Spinki Challenges. İyi haber yeni oyunun Flappy Bird’den daha rafine olması. Kötü haber ise oyunun en az Flappy Bird kadar sinir bozucu olması. Yani Ninja Spinki Challenges‘ın sizi sinirlendireceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz.

Flappy Bird oyununu herkesin hatırladığını tahmin ediyoruz. Flappy Bird esasında hiçbir başarılı özelliğiyle listelerde üst sıralarda yer almayı başarmış değildi. Oyunun popülaritesi etkileyici görselleri ya da eşsiz oyun deneyimi değildi, oyunda ustalaşmanın çok zor olmasındandı.

Flappy Bird yaratıcısına günde 50.000 dolar kazandıran böyle bir fenomen oldu. Buna rağmen, Nguyen oyunun bağımlılık yapıcı özelliği nedeniyle suçluluk duygusu hissettiği için oyunu Google Play ve App Store uygulama mağazalarından kaldırmaya karar verdi. Ancak Nguyen mobil oyunlar geliştirmeye devam etti ve son projesi şu an her iki uygulama mağazasından da indirilebilir vaziyette.

Flappy Bird’ün Geliştiricisinden Yeni Oyun: Ninja Spinki Challenges

Nguyen’in yeni oyunu, Japon şirket Obokaidem ile birlikte geliştirilen Ninja Spinki Challenges. Can sıkıcı bir oyun için sıradan bir isim. Eğitimi süren bir ninjayı oynuyorsunuz, ilerleme kaydettikçe daha zorlu mücadelelere girmek durumunda kalıyorsunuz.

Ninja Spinki Challenges esasında Flappy Bird’e kıyasla daha “cilalanmış” ve zengin bir oyun. Ancak öngörülemeyen kontrol dinamikleriyle şansın oldukça önemli olduğu hissini uyandırıyor. Flappy Bird’den farklı olarak geleneksel öğrenme eğrisi söz konusu, oynadıkça deneyim kazanıp gelişim kaydedebiliyorsunuz.

Oyun şu an Google Play ve App Store uygulama mağazalarından indirilebiliyor. Ücretsiz olsa da reklam içerdiğini belirtelim.