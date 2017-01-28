Şehir efsaneleri bazılarını eğlendiriyor olsa da kabak bunlara kananların başında patlıyor. Son derece popüler olan iPhone modelleriyle ilgili kulaktan kulağa dolaşan saçma iddialar ve söylemler var. Sakın ola teyit etmeden denemeyin yoksa yanan siz olursunuz!

iPhone: Cihaz Mahveden Şehir Efsaneleri

İşte dillere destan olamaya aday cihaz mahveden beş yalan:

iOS 7 Su Geçirmez İddiası

Son nesil iPhone modellerinde öne çıkarılan yanlardan biri su dayanıklılığı. Özel hazırlanan gövde koruma sağlıyor ama bu sadece iPhone 7 ile iPhone 7 Plus için geçerli. Bazı kullanıcılarsa aksine iOS 7 güncellemesinden sonra su geçirmezlik özelliğinin eklendiğini düşünerek tongaya düştüler. Sahte ilanlarla kullanıcıları kafalayan haylazlar, iOS 7 terfisinin su geçirmezlik sağladığı şehir efsanesini yaydılar. Üzülerek söylüyoruz ki böyle bir durum söz konusu değil.

iPhone 7’deki Gizlenmiş Kulaklık Jakı

Apple, son nesil iPhone 7 ile kullanıcıları ters köşeye yatırıp 3.5 mm kulaklık jakını kaldırdı. Bu adımla telefon sadeleşti ve Lightning portuna takılan kulaklıkların satışı için gün doğdu. En azından kutudan 3.5 mm adaptörü çıkmakta. YouTube ortamındaki saçma videolara bakılırsa Apple son anda bunu kaldırdı ve aslında gövde içinde 3.5 mm jak var ve delik açanlar erişebiliyor. Lütfen alt kısmı matkapla delmeyin!

iOS 8 Mikrodalga Şarj Yeniliği

Mikrodalga ile yemekler anında ısınıyor ama hangi elektronik cihaz olursa olsun içine yerleştirip kullanırsanız sonu hüsranla bitiyor. iOS 8 ile Apple’ın devrimsel bir yeniliğe imza attığını belirten sahte Apple ilanı yayılınca iPhone sahipleri iOS 8 güncellemesinden sonra şarj için mikrodalga kullanmayı denediler. Su geçirmezlik hilesine kanmak kolay olsa da mikrodalganın tehlikeli olacağını çok daha fazla kişi biliyor.

Retro iOS Sürpriz Yumurtası

Önceki şehir efsaneleri aksine iOS’da yer alan bir bug nedeniyle eğlenceli dakika geçirilebiliyor. 64-bit yeni nesil cihazlarda tarihi 1 Ocak 1970 olarak değiştirenler cihazı kapatınca yeniden açamaz hale geliyorlar. İşletim sistemiyle ilgili bir eksik ve iOS 9.3 ile düzeltildi ama bunun bir retro sürpriz yumurta göstereceğini sananlar telefonlarını açamaz hale geldiler.

Kıvrılma Özelliği

Tasarım sorunu nedeniyle iPHone 6’nın kağıt gibi kıvrılıp parçalanabildiğini gören test editörleri bunu videolarla paylaştılar ve bir akıma dönüşünce Apple Store’a giden çoğu kişi bunu denemek için cihazları kıvırmaya başladı ve çok sayıda telefon hasar gördü. Bunun bir estetik tasarım olduğunu sanan kullanıcılar kendi iPhone 6’larını parçaladılar. Lütfen yalanlara kanmayın!