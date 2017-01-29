iOS cihaz sahibiyseniz ve sıklıkla yatay modda kullanıyorsanız klavyeyi el yazısı arabirimine geçirdiğini fark etmişsinizdir. Üzülmeyin, yatay modda klavye kullanımına son vermek zorunda değilsiniz!

iOS: iMessage El Yazıcı Arabirimini Kapatmak

iOS 10 ile şaşalı biçimde ilan edilmiş olan iMessage el yazısı tanıma özelliği sayesinde normal metin ve emoji göndermek için el yazısı girilebiliyor ama bununla mesajlaşan pek kimse yok. iOS 10 kullanırken iMessage yazışmalarını yatay modda rahatça yapabilmek ve normal klavye kullanmak için şu adımları izleyin:

Neyse ki basit bir çözümü var ve ayarlara girmenize bile gerek kalmıyor. iMessage kullanırken cihazınızı yatay moda geçirdiğinizde el yazısı arabirimi çıktığında sağ alt köşede beliren klavye sembolüne tıklayın. Buna basınca normal iOS klavye geri dönecek.

İşletim sistemi bu yaptığınız değişikliği hatırlayacak ve iMessage ile yatay modda artık normal klavye kullanılacak. Tekrar el yazısı arabirimine dönmek içinse sağ alttaki işarete tıklamanız yeterli.