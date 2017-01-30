Android ve iOS uyumlu, Abonelik ve Üyelik Yönetimi İçin 5 Uygulama ile sizlerleyiz. Çeşitli web sitelerine, hizmetlere ve ürünlere aboneliğiniz / üyeliğiniz varsa, bunları sürekli olarak takip etmek zor olabilir. Bu, bir kenara bırakılacak ve ihmal edilecek bir şey değil, birkaç aboneliğe sahipseniz zamanında ödemeyi unuttuğunuz faturalar kontrol dışı harcamalara veya hizmetten bir süre mahrum kalmanıza neden olabilir. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu, Abonelik ve Üyelik Yönetimi İçin 5 Uygulama nelermiş daha yakından bakalım.

Android ve iOS: Abonelik ve Üyelik Yönetimi İçin 5 Uygulama

Bobby

Bobby, yüzlerce mevcut abonelik şablonu arasında seçim yapmanızı veya özel şablonlar oluşturmanızı sağlayan kullanımı kolay bir uygulama. Uygulama ile abonelikleriniz ve gelecek faturalarınız hakkında net bir genel bakış edinecek ve onlara harcadığınız para miktarını öğrenebileceksiniz. Araç faturaların ne zaman ödeneceğini size bildiriyor, bu yüzden kötü sürprizler yaşamıyorsunuz. Bobby’nin yardımı ile plan yapabileceksiniz ve ödeme vadelerine yetersiz fonlar kalmayacak.

SubscriptMe

SubscriptMe, aylık / yıllık abonelik harcamalarınızı anlamanıza ve faturalarınızın ile bütçenizin sınırlarında kalmanıza yardımcı oluyor. Uygulama para harcamalarınızı yönetmenize izin veriyor

ve ödemenin ne zaman yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Kredi kartı bilgilerine girmeden aboneliklerinizi bulmanızı sağlıyor ve hizmetleri bir görünüm altında ne için ödediğinizi gösteren kişisel bir abonelik listesine topluyor. Yakında çıkacak faturalar için hatırlatıcılar ayarlayabiliyor, özel tekrarlanan ödemeler ekleyebiliyor ve SubscriptMe kullanıcıları tarafından kullanılan yeni hizmetleri keşfedebiliyorsunuz.

Truebill

Truebill, paranızın kontrolünü ele almanız için tasarlanmış bir uygulama. Tüm ücretli abonelikleri ve tekrarlanan faturaları izleyebiliyor; yeni ücretler, fiyat artışları veya faiz giderlerini takip ediyor ve faturaları azaltmak için öneriler sunabiliyor. “Bekçi” gibi bir uygulama istiyorsanız Truebill’i tercih edebilirsiniz.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox Links: → Visit Store → Search Google

Billy

Billy, faturalarınızı yönetmenizi sağlayan ve bunları ödemeniz gerektiğini hatırlatan basit bir uygulama. Popüler hizmetler için şablonlar içermekte, ancak kendi simgelerinizi ekleyebilir ve bunlara özel simgeler ve renkler atayabilirsiniz. Aboneliklerinizi alfabetik olarak veya vade tarihine göre sıralayabilirsiniz. Geniş bir özellik kümesinde basitlik ve kolaylık istiyorsanız bu uygulamayı beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Outflow

Outflow aboneliğinizin yenilenmesine kaç gün kaldığını izleyen hızlı ve sezgisel bir uygulama. Tüm abonelikleriniz tek bir yerde gösteriliyor; haftada, ayda ve yılda ne kadar harcadığınızı kolayca anlayabiliyorsunuz.