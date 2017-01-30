Apple ID‘de tanımlı güvenilir cihazları iPhone’dan kaldırmak mümkün. Apple hesabınızı birden fazla cihazda kullanabiliyorsunuz. Apple, 2013’te Apple hesapları için iki aşamalı kimlik doğrulamasını kullanıma sundu. İki aşamalı kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde Apple ID’niz için güvenilir cihazları tanımlayabiliyorsunuz. Bu güvenilir cihazlar, iki aşamalı kimlik doğrulamanızın kurulması durumunda bir doğrulama kodu gerektirmiyor. Masaüstündeki Apple hesabınızı imzalayarak tüm güvenilir cihazları görüntüleyebiliyorsunuz. iOS 10.3’e geçtiğinizde iki aşamalı kimlik doğrulamasını ayarlamanıza ve iPhone’unuzdan güvenilir cihazları kaldırmanıza olanak tanıyan yeni, yenilenmiş bir Ayarlar uygulamasına erişme şansınız olacak. Bu noktada iCloud’u cihazlarınızda kurduğunuzu ve düzgün bir şekilde yapılandırdığınızı varsayıyoruz. İki aşamalı kimlik doğrulamasını ayarladığınızı ve en az bir güvenilir cihaza sahip olduğunuzu düşünüyoruz. Apple hesabında tanımlı güvenilir cihazları iPhone’dan kaldırmak oldukça kolay.

Apple ID: Güvenilir Cihazları iPhone’dan Kaldırmak

Settings uygulamasını açın. Üst kısımda yer alan kullanıcı profili görseline dokunun ve iCloud ile iTunes & App Store sekmelerinin bulunduğu bölüme doğru kaydırma yapın. Cihazlar hemen görünmüyorsa kısa bir süre sabredin ve bekleyin.

Kaldırmak istediğiniz cihaza dokunun. Buradan bir cihazı kaldırmak istediğinizde güvenlik sorusuna yanıt vermeniz gerekecek. Bunu yaptığınızda ilgili cihazın bilgilerinin bulunduğu sayfa açılacaktır. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Remove from Account seçeneğine dokunun.

Örneğin bir iPad’i güvenilir bir cihaz olarak ayarladıysanız, oturum açtığınızda iki aşamalı kod kullanarak girişinizi doğrulamanıza gerek olmayacaktır. Cihazda oturum açmak istediğinizde cihaz güvenilen bir cihaz olduğundan, iki aşamalı doğrulama sürecine girmek zorunda kalmazsınız. Mobil cihazınızı güvenilir cihazlar listesinden çıkardıktan sonra ise oturum açmak için doğrulama kodu girmeniz gerekecek.