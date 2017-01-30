GÃ¼venli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ parola oluÅŸturma rehberimizle karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z.Â Herkes her yÄ±l artan korsan saldÄ±rÄ±larÄ±yla bilgilerini kaptÄ±rmaktanÂ korkuyor, sÃ¼per gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸifrenin Ã¶nemi ÅŸÃ¼phesiz inkar edilemez. Son yÄ±llarda, insanlarÄ±n kiÅŸisel verilerini sÄ±zdÄ±ran ve Ã§ok uluslu milyonlarca kiÅŸiyi maÄŸdur edenÂ bÃ¼yÃ¼k Ã§apta saldÄ±rÄ±lar gÃ¶rdÃ¼k. Åžifreleri Ã§almak hacker’lar kitabÄ±ndaki en eski hareketlerden biri. Ä°nternet hesaplarÄ± olduÄŸundan beri insanlar onlarÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. GÃ¼venli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ parola oluÅŸturma hesabÄ±nÄ±zÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸiler tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmesini Ã¶nlemek adÄ±na Ã¶nem teÅŸkil ediyor.

GÃ¼venli ve GÃ¼Ã§lÃ¼ Parola OluÅŸturma Rehberi

Uzun bir parola belirleyin

GÃ¼Ã§lÃ¼ bir parola derken en azÄ±ndan 8 karakterden oluÅŸan bir karakter dizisinden bahsediyoruz. Hatta mÃ¼mkÃ¼nse 15 karaktere kadar uzayan parolalar tercih etmelisiniz.Â Åžifreler bÃ¼yÃ¼k ve kÃ¼Ã§Ã¼k harf, rakam ve sembollerden oluÅŸan anlamsÄ±z kelimeler gibi gÃ¶rÃ¼nmeli.

SÃ¶zlÃ¼kteki kelimeleri kullanmayÄ±n

Åžifre kÄ±rma yazÄ±lÄ±mlarÄ± sÃ¶zlÃ¼kteki kelimeleri denediÄŸi iÃ§in bunlarÄ± kesinlikle parola olarak kullanmayÄ±n. â€˜iloveyouâ€™, â€˜hello123â€™ veÂ â€˜passwordâ€™ gibi parola tercihleri oldukÃ§a sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Ä°sim, konum ve diÄŸer sÃ¶zlÃ¼k kelimelerinden uzak durun.

KarmaÅŸa yaratÄ±n

GÃ¼Ã§lÃ¼ bir parola oluÅŸtururken bazÄ± harflerin yerine karakterleri koymak oldukÃ§a mantÄ±klÄ± olacaktÄ±r. Ã–rneÄŸin parolayÄ± amarnathishere deÄŸil deÂ @m@rn@th!sHEre ÅŸeklinde belirleyebilirsiniz.Â BÃ¼yÃ¼k harf yazÄ±mÄ±, sayÄ±larda ve noktalama iÅŸaretlerinde varyasyonlar kullanarakÂ parolanÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

FarklÄ± hesaplarÄ±nÄ±z iÃ§in aynÄ± parolayÄ± kullanmayÄ±n

HesaplarÄ±nÄ±zÄ± kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸilerden korumak iÃ§in farklÄ± hesaplarÄ±nÄ±zda kesinlikle aynÄ± parolayÄ± kullanmayÄ±n. Aksi takdirde herhangi bir hesabÄ±nÄ±zla iliÅŸkili parolayÄ± ele geÃ§iren birisi tÃ¼m hesaplarÄ±nÄ±za eriÅŸim saÄŸlayabilir. Ã‡ok sayÄ±da farklÄ± parolayÄ± ele geÃ§irmek / kÄ±rmak Ã§ok daha zor olacaktÄ±r.

Ä°ki aÅŸamalÄ± doÄŸrulama Ã¶zelliÄŸini kullanÄ±n

Sizin iÃ§in farklÄ± bir konsept olabilir, ancak bu hesabÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼vence altÄ±na almanÄ±n harika bir yolu. Bir hacker ÅŸifrenizi kÄ±rmayÄ± baÅŸarÄ±rsa, oturum aÃ§abilmek iÃ§in kodu cep telefonunuzdan almasÄ± gerekir.

Gmail’in ve diÄŸer popÃ¼ler hizmetlerin iki aÅŸamalÄ±Â kimlik doÄŸrulama Ã¶zelliÄŸini mutlaka kullanÄ±n.Â Bu servislerde oturum aÃ§mak istediÄŸinizde telefonunuza bir gÃ¼venlik kodu gÃ¶nderiliyor ve parolanÄ±za ek olarak bu kodu girmeden oturum aÃ§manÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Bu sayede parolanÄ±zÄ± ele geÃ§iren bir hacker akÄ±llÄ± telefonunuzu ele geÃ§irmeden Ã§evrimiÃ§i hesaplarÄ±nÄ±za eriÅŸemiyor.

Parola yÃ¶neticisi kullanÄ±n

ParolaÂ yÃ¶neticisi uygulamalar ziyaret ettiÄŸiniz her site iÃ§in rastgele, farklÄ± bir ÅŸifre oluÅŸturduÄŸu iÃ§in saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± oluyor ve bu parolalarÄ± sizin iÃ§in kaydediyor. Bu uygulamalar ile kolayca ve gÃ¼venli ÅŸekilde oturum aÃ§ma imkanÄ±na sahip olabiliyorsunuz.