Son nesil iPhone modellerinde yer alan kameralar şu ana kadarki gelmiş geçmiş en iyi mobil kameralardan ama daha farklı kamera uygulamalarını kullanarak değişik bir deneyim elde edebilir ve daha ileri gidebilirsiniz.

iOS: En İyi Kamera Uygulamaları

iPhone kamera uygulaması iyi olsa da manuel kontroller eksik ve histogram, yatay durum göstergesi, gelişmiş HDR seçenekleri yer almıyor.

ProCamera

Dış görünüşüyle son derece basit olsa da kolay erişilebilir biçimde gizlenmiş gelişmiş özellikleri de var. Sezgisel biçimde geliştirilmiş manuel kontroller yer alıyor. ISO değeri, çekim hızı, beyaz dengesi vb değiştirilebiliyor. Canlı histogramla yardımcı olabiliyor. Video kayıt desteği de var.

Camera+

ProCamera 8 ile yakın durumda olsa da biraz daha basit ve benzer özellikler sunuyor. Manuel ayarlar sunuluyor ve yatay seviye gösteriliyor. Pozlama değerini kilitleme gibi artılar içeriyor. Görselleri en yüksek kalitede kaydederken çökme sorunuyla karşılaştık.

Snapseed

Google tarafından alınan Snapseed, telefon kullanarak görselleri kolayca düzenleme imkanı veren arabirim içeriyor. Sezgisel parmak kaydırma esaslı bu arabirim kolayca öğreniliyor. Reklamsız uygulama akıcı biçimde işliyor ve iPhone ile fotoğraf düzenleme için en iyi seçeneklerden biri.

VSCO

Adobe Lightroom için film benzeri filtreler geliştiren VSC firmasının bu birikimi böyle harika bir uygulamada bir araya getirmiş olması şaşırtıcı değil. VSCO filtrelerinin güzelliği gerekli olan değeri kolayca anlayıp uygulayabiliyor olmanız. Ücretsiz sürümden ücretliye geçenler daha fazla filtre elde ediyor.

Layout from Instagram

Bu kolaj yapma uygulaması yeni olsa da kısa sürede ilgi gördü. Fonksiyonellik anlamında devrimsel yenilikler içermiyor olsa da sadece tek bir uygulamayla yapılabilen kolaj çeşitleri etkileyici. Aynalama, döndürme, çevirme araçlarıyla sonucu iyileştiriyor.

FiLMic Pro

Kayıt sırasında tam anlamıyla manuel kontrol gerçekleştirmek istiyorsanız iPhone için bir numaralı video kayıt uygulaması. Akış hızı değiştirme, stabilizasyon ekleme, zoom akıcılığı ve yeni telephoto moduna destek gibi artıları var. Ses seviyesi ve pozlama seçilebiliyor. 21:9 sinema formatına geçebiliyor.

iMovie

Yeni iPhone’larla ücretsiz gelip iPhone 5 ve öncesi için ücretli olan video düzenleme uygulaması tek kelimeyle nefes kesen bir uygulama. Full kapsamlı video düzenleme imkanına ek olarak 4K desteği var ve iPhone üzerinden video düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.