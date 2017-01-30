Apple’ın mobil arenada popüler olmasını sağlayan ilk cihaz iPod olmuştu. Bu sayede dijital müzik devrimi gerçekleşti ve ceplere girdi. Artık iPod yerini iPhone modelleri aldı ama hala çok sayıda müzik uygulaması var.

iOS: En İyi Müzik Uygulamaları

Apple imzalı gerekli uygulamalara bakarak başlayalım:

GarageBand

Ücretsiz ve harika bir seçenek olan GarageBand es geçilemez. iOS ve Mac sürümleri olan uygulama basit bir araç. Gelişmiş müzisyenlerin bile kullandığı uygulamada çeşitli müzik enstrümanları var.

Apple Music Memo

Basit ama son derece iyi bir fikrin Apple tarafından hayata geçirilmiş hali. Müzik alakalı fikirlerinizi anında kaydedip müzik formu biçiminde saklayabilirsiniz. Gece yarısı bir kıvılcım çakınca imdadınıza yetişecek.

Çevrimdışı müzik dinleme uygulamaları

Ecoute

Hoş görünümlü, iyi biçimde tasarlanmış müzik uygulamasıyla albüm görselleri hayata geçiyor. Last.fm desteği de var. Müzik dinleme ekranında büyük görseller geliyor. Müzik dinlerken rastgele moduna kolayca geçebilirsiniz.

Cesium

Apple Music uygulamasına basit bir alternatif. Kolay biçimde müzik bulup dinlemeye başlayabilirsiniz. Basit navigasyon menüsü, sanatçı, albüm, şarkı şeklinde bölümlere ayrılmış. El hareketleriyle kısayollar kullanılabiliyor.

Müzik akış uygulamaları

Spotify

Dünyanın en popüler müzik akış uygulaması ve bizim tercihimiz. Devasa 30 milyon şarkılık müzik kataloğuyla 100 milyondan kullanıcıya ve 40 milyon premium üyeye servis veriyor. Ayrıca aylık ödeme yapmayanlara ücretsiz servis de sunması büyük avantaj.

Apple Music

Apple imzalı müzik akış servisi dünyanın en hızlı büyüyen müzik servisi ve 20 milyon ödemeli üyesi var. Spotify aksine ücretsiz reklam destekli üyelik yok. Aynı zamanda ünlülerle anlaşıp avantajlar sunuyor.

DJ’lik uygulamaları

Pacemaker

DJ uygulamaları açısından sıkıntı yok ve bizim favorimiz Pacemaker. Spotify hesabınızla eşleştikten sonra içeriği alabiliyor ve yapay zeka desteğiyle akıllı biçimde eşleştirme yapabiliyor. Mobil deneyime uygun arabirim başarılı biçimde geliştirilmiş.

Traktor DJ for iPhone

DJ’ler arasında saygı duyulan uygulamalardan biri olan Traktor’un mobil uygulaması da son derece başarılı. Alışıldık mikseleme arabirimi içeriyor ve tempolarına uygun biçimde şarkı önerileri sunuyor. BPM hesaplayıcısı ve 8 dahili DJ efekti geliyor.

Müzik düzenleme uygulaması

Hokusai Audio Editor

Şarkıları kırpma, ses geçişi ekleme, basit efektler gibi işlemler yapmak istiyorsanız ve paylaşıma sunmayı planlıyorsanız Hokusai Audio Editor size göre. Sade ve basit arabirim anlaşılır. İşaret oklarıyla kesim sırasında kolaylık sağlanıyor.