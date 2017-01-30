Son zamanlarda saldÄ±rganlarÄ±n hedefi olan iCloud bulut depolama servisi sÄ±zÄ±ntÄ±lardan sonra elden geÃ§irildi ve gÃ¼venli hale getirildi ama siz yine de Ã¶nleminizi alÄ±n ve hesabÄ±nÄ±zÄ± olabildiÄŸinde gÃ¼venli hale getirin deriz.

iOS: iCloud HesabÄ±nÄ± Koruma AdÄ±mlarÄ±

Siz deÄŸerli dosyalarÄ±nÄ±zÄ± iCloud ortamÄ±nda saklamÄ±yor olsanÄ±z bile iCloud Keychain saklandÄ±ÄŸÄ±ndan deÄŸerli parolalarÄ±nÄ±zÄ± riske atmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

Daha Ä°yi Parola

Bunu sÄ±klÄ±kla duyuyor olabilirsiniz ama daha iyi parolalar yÃ¼zÃ¼nden hesabÄ±nÄ±za eriÅŸim zorlaÅŸÄ±r. Ã‡ocuk adÄ±, doÄŸum gibi bilgiler asla kullanÄ±lmamalÄ±. Ä°nternette gÃ¼Ã§lÃ¼ parola oluÅŸturma imkanÄ± veren Ã§eÅŸitli siteler ve motorlar var. Parola yÃ¶netici uygulamalarÄ±nda da dahili parola oluÅŸturma araÃ§larÄ± yer alÄ±yor.

Ä°ki AÅŸamalÄ± DoÄŸrulama

Giderek artan sayÄ±da servis iki aÅŸamalÄ± doÄŸrulama (2FA) desteÄŸi sunar oldu. iCloud da buna imkan veriyor. YapmanÄ±z gereken mesaj alabileceÄŸiniz bir iPhone’a ya da bir diÄŸer Apple cihazÄ±nÄ±za sahip olmak. AktifleÅŸtirdikten sonra iCloud’a oturum aÃ§arken gÃ¼venilir listesine eklediÄŸiniz cihaza gelecek doÄŸrulama kodunu da girmeniz gerekecek. BaÅŸlamak iÃ§in Ayarlar – iCloud yolunu izleyin ve Apple ID tÄ±klayÄ±n. ArdÄ±ndan parola ve gÃ¼venliÄŸe girip iki aÅŸamalÄ± doÄŸrulamayÄ± aktifleÅŸtirin.

iCloud GÃ¼venlik Kodunu DeÄŸiÅŸtirin

iCloud kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n Keychain bilgisi ÅŸifrelenerek korunur. ParolanÄ±za ek olarak Keychain gÃ¼venlik kodunuzu girmeniz gerekir. iOS cihazÄ±nÄ±zÄ±n ekran kilidini aÃ§mak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¶rt haneli koddan farklÄ±dÄ±r. DÃ¶rt ya da altÄ± haneli kodlar gÃ¼venli sayÄ±lmaz. Daha gÃ¼venli hale getirmek iÃ§in Mac bilgisayarda Sistem AyarlarÄ± – iCloud – Keychain SeÃ§enekleri – GÃ¼venlik kodunu deÄŸiÅŸtir yolunu izleyin ve geliÅŸmiÅŸe girin. KarmaÅŸÄ±k bir kod oluÅŸturma, rastgele oluÅŸturma ya da kullanmama seÃ§enekleri yer alacak. Bu deÄŸiÅŸikliÄŸi bir diÄŸer cihazÄ±nÄ±zdan doÄŸrulamanÄ±z gerekecek. Rastgele seÃ§in ve devam edin. Bunu asla kaybetmemelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ aksi durumda baÅŸÄ±nÄ±z derde girer.

iPhone’umu Bulu AktifeÅŸtirin

Biri cihazÄ±nÄ±zÄ± ele geÃ§irirse iCloud hesabÄ±nÄ±za kolayca eriÅŸebilir. Neyse ki Apple desteÄŸiyle cihazlar uzaktan kilitlenip dÃ¶rt haneli kilit girilebiliyor ve ekrana mesaj yerleÅŸtirilebiliyor. AyrÄ±ca cihaz yeri haritadan takip edilebiliyor. EÄŸer geri elde edemeyeceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z veri sÄ±fÄ±rlama bile yapabilirsiniz. Mac sistemden Sistem AyarlarÄ±na ya da iPhone/iPad’den Ayarlara girip iCloud aÃ§Ä±n ve iPhone’umu bul Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Son konum bilgisini gÃ¶rebilirsiniz. iCloud sitesine oturum aÃ§Ä±p da bunu gÃ¶rebilirsiniz. KayÄ±p cihazlarda zil sesi Ã§aldÄ±rarak yer bulmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n olabilir.