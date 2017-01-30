Ä°nternet ortamÄ±nda popÃ¼ler olan metin mesaj iÃ§eren komik fotoÄŸraflar giderek daha sÄ±k oranda karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. HazÄ±r olanlarÄ± tekrar servis etmek yerine bunlarÄ± kolayca oluÅŸturup siz de paylaÅŸmak ister misiniz?

iPhone: Komik FotoÄŸraf OluÅŸturma UygulamalarÄ±

Ä°ÅŸte kolayca sonuÃ§ almanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak iPhone uygulamalarÄ±:

Meme Generator Free

Ä°yi tasarlanmÄ±ÅŸ kullanÄ±cÄ± arabirimi, Ã§ok sayÄ±da sÄ±k kullanÄ±lan hazÄ±r gÃ¶rsel ve yeri geldiÄŸinde kendi gÃ¶rselini yÃ¼kleme imkanÄ± var. Favoriler seÃ§ilebiliyor, kategoriye gÃ¶re filtreleme yapÄ±labiliyor. Sadece gÃ¶rseli seÃ§in, metni girin ve kaydedin.

Mematic

Bu da son derece iyi ve Ã§ok sayÄ±da hazÄ±r ÅŸablon sunuyor. Renkleri ve fontlarÄ± seÃ§mek isterseniz ve kendi gÃ¶rsellerinizi kullanmayÄ± tercih ederseniz Pro sÃ¼rÃ¼me terfi edip Ã¶deme yapmanÄ±z isteniyor. Sonucu elde edince sadece metin girmeniz yetiyor.

MemeCrunch

Bu uygulama biraz kafa karÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Ä°Ã§erikleri animasyonlu GIF olarak gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Metin ekledikten sonra sonucu kaydedince animasyonlu deÄŸil statik gÃ¶rsel olarak saklÄ±yor. Ä°Ã§erikler Ã¶zelleÅŸtirilebiliyor ve tÃ¼rlere gÃ¶re filtreleme yapÄ±labiliyor.

Meme Factory

Meme Factory uygulamasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ eski gÃ¼nleri anÄ±msatÄ±yor. Sanki birkaÃ§ sene geriden geliyor. Ä°ster seÃ§im yapÄ±p kendiniz tasarlayabilir, isterse de diÄŸer kullanÄ±cÄ±larÄ±n hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± kullanabilirsiniz. PopÃ¼lerlik gibi filtreler kullanabilir ya da fotoÄŸraf seÃ§ip kendiniz metin girebilirsiniz.

Meme Producer

Bu uygulama da iOS 6 gÃ¼nlerini andÄ±ran bir tasarÄ±ma sahip. SeÃ§ilebilen fotoÄŸraf sayÄ±sÄ± son derece az ve daha fazlasÄ±nÄ± aktifleÅŸtirmek iÃ§in Pro sÃ¼rÃ¼me geÃ§ilmesi isteniyor. Ä°kincisi metni deÄŸiÅŸtirmek isterseniz en baÅŸtan baÅŸlamanÄ±zÄ± gerektiriyor.