Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP YÃ¼klemek

Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Moto G4 ve Moto G4 Plus akıllı telefonlar için Android Nougat güncellemesi birkaç ay önce hazırlandı. Bu cihazlar Android Nougat güncellemesini alan ilk cihazlar arasındaydı. Kullanıcıları için şüphesiz mutlu edici fakat geliştiriciler bu süre zarfında Nougat ROM’u için root erişiminin nasıl sağlanabileceği üzerine kafa yordu. Marshmallow işletim sistemindeki metot maalesef Android Nougat’ta işe yaramıyor. Neyse ki XDA forumlarından doomed151 Android Nougat kurulu Moto G4 Plus’ta root erişimini sağlamayı başardı. Dilerseniz Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP yüklemek için ne yapmanız gerektiğine daha yakından bakalım.

Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP Yüklemek

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

Fastboot dosyalarının indirilmesi ve ADB klasörüne genişletilmesi

TWRP recovery ‘nin indirilmesi ve ADB klasörüne genişletilmesi

‘nin indirilmesi ve ADB klasörüne genişletilmesi phh’nin SuperSU ‘sunun indirilmesi ve akıllı telefonun dahili depolama birimine kopyalanması

‘sunun indirilmesi ve akıllı telefonun dahili depolama birimine kopyalanması USB Hata Ayıklama özelliğinin Geliştirici Seçenekleri menüsünden etkinleştirilmesi

NPJ25.93-11/12/14 firmware’indeki cihazlarda ElementalX kernel‘in indirilmesi ve akıllı telefonun dahili depolama birimine kopyalanması

Değişiklikler

İndirdiğiniz SuperSU.zip dosyasını açın.

dosyasını açın. config.txt dosyasını bulun ve açın.

dosyasını bulun ve açın. eng verity crypt metnini eng noverity nocrypt ile değiştirin ve dosyayı kaydedin.

TWRP Kurulumu

Akıllı telefonu kapatın.

Ses Azaltma + Güç butonuna basılı tutarak cihazı Bootloader modunda çalıştırın.

butonuna basılı tutarak cihazı Bootloader modunda çalıştırın. Akıllı telefonu bilgisayara USB kablosuyla bağlayın.

ADB klasörüne erişin.

Bu klasörde boş bir alanda Shift + Sağ tıklama yaparak Komut İstemi aracını çalıştırın.

yaparak aracını çalıştırın. Komut satırına adb devices yazıp Enter tuşunu kullanın.

yazıp tuşunu kullanın. fastboot.exe flash recovery twrp-3.0.2-0-athene.img komutunu girin.

komutunu girin. İşlem tamamlandığında cihazın bağlantısını kesin.

Bootloader’dan Recovery ‘i seçin.

‘i seçin. Birkaç saniye sonra cihazınız TWRP recovery moduna açılacaktır.

Root Erişimi

NOT: Eğer cihazınızda NPJ25.93-11/12/14 firmware’i kuruluysa 2, 3 ve 4. aşamaları izleyin. Cihazınızda bu firmware kurulu değilse bu aşamaları atlamalısınız. İşleme başlamadan önce stok kernel’i yedeklemenizi öneriyoruz.

TWRP başarılı şekilde açıldığında Install seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. ElementalX.zip dosyasının yer aldığı dizine gidin.

dosyasının yer aldığı dizine gidin. Üzerine dokunun ve flash’lamak için kaydırma hareketi yapın.

Daha sonra TWRP ana menüsüne dönün.

Install seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. SuperSU.zip dosyasının yer aldığı dizine erişin.

dosyasının yer aldığı dizine erişin. Üzerine dokunun ve flash’lamak için kaydırma hareketi yapın.

TWRP ana menüsüne dönün.

Son olarak Reboot – System yolunu izleyin.

yolunu izleyin. phh ‘nin SuperSu ‘sunu Google Play uygulama mağazasından indirin ve yükleyin.

‘nin ‘sunu Google Play uygulama mağazasından indirin ve yükleyin. Gerekirse SU binary‘i güncelleyin. (Ekrandaki yönergeleri takip etmeniz yeterli olacaktır.)

Root erişimini sağlayıp sağlayamadığınızı kontrol etmek için Root Checker uygulamasından yararlanabilirsiniz.