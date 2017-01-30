Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP yÃ¼klemek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalarÄ± ele alÄ±yoruz. Moto G4 ve Moto G4 Plus akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in Android Nougat gÃ¼ncellemesi birkaÃ§ ay Ã¶nce hazÄ±rlandÄ±. Bu cihazlar Android Nougat gÃ¼ncellemesini alan ilk cihazlar arasÄ±ndaydÄ±. KullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼phesiz mutlu edici fakat geliÅŸtiriciler bu sÃ¼re zarfÄ±nda Nougat ROM’u iÃ§in root eriÅŸiminin nasÄ±l saÄŸlanabileceÄŸi Ã¼zerine kafa yordu. Marshmallow iÅŸletim sistemindeki metot maalesef Android Nougat’ta iÅŸe yaramÄ±yor. Neyse kiÂ XDA forumlarÄ±ndanÂ doomed151 Android Nougat kurulu Moto G4 Plus’ta root eriÅŸimini saÄŸlamayÄ± baÅŸardÄ±. DilersenizÂ Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP yÃ¼klemek iÃ§in ne yapmanÄ±z gerektiÄŸine daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

Moto G4 Plus Android Nougat Root ve TWRP YÃ¼klemek

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±

Fastboot dosyalarÄ±nÄ±n indirilmesi ve ADB klasÃ¶rÃ¼ne geniÅŸletilmesi

TWRP recovery ‘nin indirilmesi ve ADB klasÃ¶rÃ¼ne geniÅŸletilmesi

‘nin indirilmesi ve ADB klasÃ¶rÃ¼ne geniÅŸletilmesi phh’nin SuperSU ‘sunun indirilmesi ve akÄ±llÄ± telefonun dahili depolama birimine kopyalanmasÄ±

‘sunun indirilmesi ve akÄ±llÄ± telefonun dahili depolama birimine kopyalanmasÄ± USB Hata AyÄ±klama Ã¶zelliÄŸinin GeliÅŸtirici SeÃ§enekleri menÃ¼sÃ¼nden etkinleÅŸtirilmesi

NPJ25.93-11/12/14 firmware’indeki cihazlardaÂ ElementalX kernel‘in indirilmesi ve akÄ±llÄ± telefonun dahili depolama birimine kopyalanmasÄ±

DeÄŸiÅŸiklikler

Ä°ndirdiÄŸinizÂ SuperSU.zip dosyasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n.

dosyasÄ±nÄ± aÃ§Ä±n. config.txt dosyasÄ±nÄ± bulun ve aÃ§Ä±n.

dosyasÄ±nÄ± bulun ve aÃ§Ä±n. eng verity crypt metniniÂ eng noverity nocrypt ile deÄŸiÅŸtirin ve dosyayÄ± kaydedin.

TWRP Kurulumu

AkÄ±llÄ± telefonu kapatÄ±n.

Ses Azaltma + GÃ¼Ã§ butonuna basÄ±lÄ± tutarak cihazÄ± Bootloader modunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

butonuna basÄ±lÄ± tutarak cihazÄ± Bootloader modunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. AkÄ±llÄ± telefonu bilgisayara USB kablosuyla baÄŸlayÄ±n.

ADB klasÃ¶rÃ¼ne eriÅŸin.

Bu klasÃ¶rde boÅŸ bir alanda Shift + SaÄŸ tÄ±klama yaparak Komut Ä°stemi aracÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

yaparak aracÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Komut satÄ±rÄ±naÂ adb devices yazÄ±p Enter tuÅŸunu kullanÄ±n.

yazÄ±p tuÅŸunu kullanÄ±n. fastboot.exe flash recovery twrp-3.0.2-0-athene.img komutunu girin.

komutunu girin. Ä°ÅŸlem tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda cihazÄ±n baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesin.

Bootloader’dan Recovery ‘i seÃ§in.

‘i seÃ§in. BirkaÃ§ saniye sonra cihazÄ±nÄ±z TWRP recovery moduna aÃ§Ä±lacaktÄ±r.

Root EriÅŸimi

NOT: EÄŸer cihazÄ±nÄ±zdaÂ NPJ25.93-11/12/14 firmware’i kuruluysa 2, 3 ve 4. aÅŸamalarÄ± izleyin. CihazÄ±nÄ±zda bu firmware kurulu deÄŸilse bu aÅŸamalarÄ± atlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸleme baÅŸlamadan Ã¶nce stok kernel’i yedeklemenizi Ã¶neriyoruz.

TWRP baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda Install seÃ§eneÄŸine dokunun.

seÃ§eneÄŸine dokunun. ElementalX.zip dosyasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizine gidin.

dosyasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizine gidin. Ãœzerine dokunun ve flash’lamak iÃ§in kaydÄ±rma hareketi yapÄ±n.

Daha sonra TWRP ana menÃ¼sÃ¼ne dÃ¶nÃ¼n.

Install seÃ§eneÄŸine dokunun.

seÃ§eneÄŸine dokunun. SuperSU.zip dosyasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizine eriÅŸin.

dosyasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizine eriÅŸin. Ãœzerine dokunun ve flash’lamak iÃ§in kaydÄ±rma hareketi yapÄ±n.

TWRP ana menÃ¼sÃ¼ne dÃ¶nÃ¼n.

Son olarak Reboot – System yolunu izleyin.

yolunu izleyin. phh ‘nin SuperSu ‘sunu Google Play uygulama maÄŸazasÄ±ndan indirin ve yÃ¼kleyin.

‘nin ‘sunu Google Play uygulama maÄŸazasÄ±ndan indirin ve yÃ¼kleyin. GerekirseÂ SU binary‘i gÃ¼ncelleyin. (Ekrandaki yÃ¶nergeleri takip etmeniz yeterli olacaktÄ±r.)

Root eriÅŸimini saÄŸlayÄ±p saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kontrol etmek iÃ§inÂ Root Checker uygulamasÄ±ndan yararlanabilirsiniz.