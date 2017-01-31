Akıllı telefon üreticileri kimi zaman yazılım üreticilerinden aldıkları cep harçlığının karşılığı olarak belirli uygulamaları cihazlarına yüklü olarak sunuyorlar. Kimi zamansa belirli premium uygulamalar kullanıcılara avantaj olması için ücretsiz dahil ediliyor ama buradaki ana sıkıntı kurulu gelen uygulamaların genelde kaldırılamaması.

Android: Çöp Uygulamalardan Kurtulmak

Çöp yazılımlar bloatware olarak adlandırılıyor. Bunlar istenmeyen cinstense kaldırmanız her zaman mümkün olmayabilir ama kaldırabiliyorsanız bu kez aksine ilerde merak ederseniz bu kez Google Play markette bulamayabilirsiniz ya da ücretli olduğunu görebilirsiniz. Kimi zamansa kaldırılan uygulamalar sistemin diğer bileşenlerinde (ekran kilidi, widget vb) bozulmaya neden olabilir.

Aksine uygulamaları kaldırmadan dondurmayı seçerseniz uygulama çekmecesinden kaybolur ve arka planda bile çalışmazlar, açılışı yavaşlatmazlar. En yeni Android sürümleri artık yüklü gelen çöp yazılımlarını kolayca dondurma ve gerekirse tekrar aktifleştirme imkanı veriyor çünkü Google, üreticilerin bu tür uygulamalar koymasından rahatsız. Eğer uygulamanın dondurma seçeneği yer almıyorsa bu durumda root almadan kaldırmanız imkansızlaşıyor. İlla kaldırmak isteyenler önce dondurup birkaç gün beklemeli ve sistemin gerisinde sorun yaşanmıyorsa o zaman kaldırmalı deriz!

Android’in Dahili Özelliğiyle Çöp Uygulama Dondurmak

Ayarlar içinden Uygulamalara girin ve listeden çöp içeriği bulup adlarına tıklayın.

Açılan yeni menüde dondurma seçeneğine tıklayın. Emin misiniz diye sorulunca onay verin.

Root Edilmiş Cihazda Çöp Yazılım Silmek

Bunun için root etmeniz şart. Ardından Ayarlar içinden Geliştirici Özellikleri menüsündeki USB Debug işaretleyin. Markette çeşitli seçenekler var ama bizim önerimiz Titanium Backup kullanmanız. Öncelikle kurun ve açılınca Root izni istediğinde verin.

Yedekleme menüsüne girince uygulamalarınız listelenecek. Sistem uygulamalarını kırmızı renkle işaret edip dikkatinizi çekecek. Pro sürümü alırsanız uygulama silmeden önce yedeğini alıp sonrasında geri dönebilirsiniz.

Son olarak uygulama adına tıklayın ve açılan yeni menüden kırmızı renkli kaldırma seçeneğine tıklayın.

Elbette Pro sürümse ilk olarak soldaki yedekleme butonuna basın ve sonrasında kaldırma işlemi gerçekleştirin. Bu sayede sistemden kaldırdıktan sonra tuhaflık olursa ya da pişman olursanız geri getirme butonuna basıp silinen uygulama ve ayarlarını aynen geri alabilirsiniz. Gerçekten son derece faydalı bir uygulama ve işletim sistemi terfisi, ROM atma gibi işlemlerden önce tüm uygulamaları verileriyle yedekleyip sonradan açmak için de kullanılıyor.