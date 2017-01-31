Android için Google tarafından geliştirilen 5 harika uygulama ile karşınızdayız. Google’ın Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirdiği harika uygulamalar var. Bunlardan Google Chrome, YouTube, Google Docs, Photos en çok bilinenler arasında yer alıyor. Fazla bilinmese de Google Play uygulama mağazasında Google tarafından yayınlanmış 100’ü aşkın uygulama var. Biz bu araçlardan başarılı 5 tanesini sizler için seçtik.

Android: Google Tarafından Geliştirilen 5 Harika Uygulama

Snapseed

Snapseed Google’ın akıllı telefonlarda ileri düzey fotoğraf düzenleme işlemleri gerçekleştirilmesine olanak tanıyan fotoğraf editörü uygulaması. İçerisinde fotoğrafları otomatik olarak geliştirilen Healing, fırçalar, HDR, perspektifin de yer aldığı 25 araç ve filtre seçeneği ile geliyor. Uygulama fotoğraflarda basit ve ileri düzey düzenlemeler yapılabilmesine olanak tanıyan çok sayıda araç barındırmakta.

Google Duo

Geçtiğimiz yıl içerisinde kullanıma sunulan Google Duo görüntülü görüşmeler yapılmasına olanak sağlıyor. Oldukça sade bir arayüzle geliyor ve görüntülü görüşme işlemini hayli kolaylaştırıyor. Android platformunun dışında iOS desteği de bulunmakta.

Wallpapers

Akıllı telefonunuzun ana ekranını ve kilit ekranını duvar kağıtlarıyla özelleştirmeyi seven bir kullanıcıysanız Wallpapers uygulaması tam size göre. Araç Google Earth, Google+ ve benzer diğer kaynaklardan görseller elde ediyor. Uygulamadaki görsellerin kalitesi üst düzeyde, zaten bu uygulama Google Pixel serisi akıllı telefonların ardından uygulama mağazasına adım atmıştı. Wallpapers yeni duvar kağıtları için düzenli güncellemeler alıyor.

Google Keep

Yapılacaklar listenizi koruma alışkanlığınız varsa Google Keep uygulaması iyi bir seçenek. Odak noktalarını kaybetmeden fikirleri, düşünceleri ve yapılacakları not almak için basit ve kullanımı kolay bir uygulama. Notlar ve listeler oluşturabilir, zaman ve yer hatırlatıcıları ayarlayabilir ve tamamlanan görevlerinizi kontrol edebilirsiniz. Notlara resim ve çizimler ekleme seçeneği de bulunmakta.

Notlarınıza herhangi bir cihazdan erişebiliyorsunuz.

Google Fit

Bugün çok sayıda fitness takip cihazı var ve Google Fit tüm etkinliklerinizi takip etmek için iyi bir uygulama. Google Fit hızınızı, hızınızı, rotanızı, yükseklik seviyenizi ve daha fazlasını kaydedecek ve böylece motivasyonunuzu koruyarak yolda kalabileceksiniz. Ayrıca hedefleri adımlara, zamana, mesafeye ve yakılan kalorilere göre ayarlayabiliyorsunuz. Faaliyet hedefleri için kişiselleştirilmiş öneriler ve koç desteği alma olanağı hazır.

Uygulama Android Wear, Nike+, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Lifesum, Basis, Sleep as Android, Withings ve Xiaomi Mi dahil olmak üzere çeşitli fitness takip cihazları ile uyumlu.