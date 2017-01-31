Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Siyah Beyaz Fotoğraf Çekme Uygulaması ile karşınızdayız. Dijital fotoğraf makinelerinin gelişiyle birlikte tüm dijital fotoğrafçılık için varsayılan evrensel çıktı aniden “renk” le değiştirildi. Neden böyle olmasın ki? Demek istediğimiz, insanlar teknik sınırlamalardan ötürü yalnızca eski dönemlerde siyah-beyaz fotoğraflar çektiler değil mi? Cevap hem evet, hem de hayır.

Modern çağın tek renkli fotoğrafçılığının teknik ve yaratıcı durumuyla ilgili kapsamlı bir tartışmaya girmeden sormak istiyoruz: Siyah beyaz modda ilk fotoğrafı ne zaman çektiniz? Renkli çekim yapmaktan ve daha sonra dönüştürmekten bahsetmek istemiyoruz, burada doğrudan siyah beyaz çekimi kastediyoruz.

Neden birilerinin böyle bir şey yapacağını merak ediyor olabilirsiniz. Siyah beyaz fotoğrafçılık farklı bir zihniyet gerektiriyor. Renksiz fotoğraflar çekerken dünyaya farklı şekillerde bakmanız, çekimlerinizin farklı yönlerini vurgulamanız, tipik çerçeveleme stilinizi değiştirmeniz ve burada bahsetmemizin mümkün olmadığı birçok şeyde düzenlemelere gitmeniz gerekiyor. (Ne de olsa profesyonel fotoğrafçılar değiliz.) Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Siyah Beyaz Fotoğraf Çekme Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 5 Siyah Beyaz Fotoğraf Çekme Uygulaması

Lenka

Lenka, hem Android hem de iOS’te mevcut, tek renkli fotoğrafçılık için geliştirilen bir kamera uygulaması. Lenka’yı ilginç yapan şey, post işleme işlevleri sunmaması ve cihazınızda sadece ana kamerayı kullanması. Bunlar ilk bakışta sınırlamalar gibi görünse de, Lenka’nın temel konseptine mükemmel şekilde uyuyor. Buradaki fikir, görüleni doğrudan siyah beyaz kare olarak yakalamak. Eski fotoğrafları düzenlemek, renkli fotoğrafları dönüştürmek veya selfie çekmek söz konusu değil; sadece siyah beyaz çekim var. Yine de Lenka size parlaklık, odaklanma, kontrast ve hatta soluk renk tonunu kontrol etmek gibi özgürlükler sunuyor.

Hypocam

Hypocam, siyah beyaz fotoğrafçılık için mükemmel bir uygulama. Şık arayüzü ve düzenleme menüleri içeriyor. İlk bakışta Hypocam biraz sınırlı görünebilir ancak fotoğraflarınızı çekmeden önce ve çektikten sonraki düzenlemeler için bazı ilginç araçlar içeriyor. Örneğin fotoğraflarda daha koyu veya daha açık gri tonlarına geçişler yapılabiliyor. Bu, fotoğraflarınızın farklı bölümlerini vurgulamanızı sağlıyor ve basit siyah beyaz dönüşümlerinden çok daha farklı olmasını sağlıyor.

Uygulama farklı fotoğraf türleri için uyarlanmış efektlerin ve hazır ayarların derlemelerine sahip bir uygulama içi mağazası ile geliyor.

BlackCam

BlackCam bir fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması. Oldukça basit bir pakette ama hepsi beğeninize göre düzenleyebileceğiniz çok sayıda stil ve hazır ayar seçeneği ile geliyor. Uygulamanın Android için geliştirilen ücretsiz bir versiyonu bulunmakta fakat önemli kısıtlamalar içeriyor; her iki platform için tam özellikli versiyon 1.99 USD karşılığında satın alınabiliyor.

Simply B&W

Simply B & W basit siyah beyaz fotoğrafçılık için ideal bir uygulama. Yalnızca iOS versiyonu var ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Hem kamera hem de resim düzenleyici olarak görev yapabiliyor. Bununla birlikte uygulama fotoğraf çekerken herhangi bir ayar yapmanıza izin vermiyor; bunun yerine düzenleme araçlarını sunuyor. Uygulamanın adından da anlaşılabileceği üzere düzenleme kısmı zengin değil ancak yine de tek renkli fotoğraflarınızı geliştirme konusunda bazı seçenekler var. Farklı seçenekleri kullanarak resminizi tonlayabilir, renk tonları ekleyebilir, çeşitli hazır ayarlardan yararlanabilir, kendi özel renklerinizi koruyabilir ve sözde “renk filtreleri” ile oynayabilirsiniz. Hypocam’da olduğu gibi bu filtreler çekiminizdeki farklı renklerin görünümünü (elbette siyah beyaz mod sınırlarında) geliştirmenize olanak tanımakta.

Dramatic B&W

Uygulama hem mevcut fotoğraflar için düzenleme aracı hem de yeni fotoğraf çekimleri için kullanılabilmekte. Yüksek oranda özelleştirilebilen arayüz, çok sayıda düzenleme seçeneği, ayarlanabilir hazır ayarlar bulunmakta. Uygulamanın ücretsiz versiyonu yok, hem Android hem de iOS cihazlar için 1.99 USD karşılığında satın alınabiliyor.