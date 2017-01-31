Android işletim sistemli cihazların sayısı fazla olunca üreticiler işletim sistemi güncellemlerini sadece en yeni ve iddialı modellerine hazırlıyor. Bu yüzden üçüncü parti ROM paketleri revaçta ama kurmak için root almak, bootloader kilidi kaldırmak, recovery kurmak vb gerekiyor. Basit ve giriş seviyesi düzenlemeler içinse ROM atmanıza gerek yok.

Android: ROM Atmak Yerine Xposed Kullanın

Niyetiniz ses özel, görünüm özel ya da arabirim düzenleyici ufak hileler eklemekse komple ROM atmak yerine Xposed adlı popüler altyapıyı kurarak ardından sadece xposed için geliştirilmiş modları indirerek kolayca kurabilirsiniz.

ROM’ların bir kısmı zaten yeni nesil işletim sistemi getirmiyor olabilir. Sadece görsellik ya da gelişmiş Power menüsü vb gibi ek özellikler için ROM atmadan sadece Xposed modülleriyle sonuca gidebilirsiniz. Diğer yandan Xposed modülleri için şart olan Xposed Framework adlı altyapının kurulabilmesi için root ve özel recovery şart. Kurulumdan sonra /system/bin/app_process klasörüne belirli JAR dosyalarının açılış anında yüklenme yetkisi geliyor.

Xposed altyapısı cihazlar için değil Android’in belirli sürümleri için geliştiriliyor. Android 4.0 ve üstü için paketler var. Sizin cihazınızda Android 4.0 varsa buna uygun Xposed Framework’un kurulunca çalışacağı garanti değil. XDA forumlarındaki cihaz alt sınıflarına bakıp çalışıp çalışmadığını keşfedebilirsiniz. Android 7.0 için henüz Xposed Framework çıkmış değil. Cihazınızdaki işletim sistemine uygun Faremwork’u zip olarak indirin ve Recovery içinden kurun. Yeniden başlatın.

Ardından Xposed için gerekli uygulamayı apk uzantılı olarak kurduğunuzda sisteminizi kontrol edecek ve uygun Xposed Framework bulunduğu anda yüklü olan ya da kurulabilecek modülleri listeleyecek.

Başta bir modül olmadığından ilk iş Xposed içindeki modüller listesine bakacağınıza eminiz. Şunu da belirtmek isteriz ki tüm modüllerin güvenli olacağı garanti değil. Sonuçta sisteminizi özelleştirmek adına kapı açıyorsunuz ama kötü niyetli ya da işini tam bilmeyen bir geliştiricinin yazdığı Xposed modülünü kurunca başınıza iş de gelebilir! Daima yorumları okuduktan sonra hareket etmelisiniz!

Modülleri kurduktan sonra listenize geri dönüp güncelleme olup olmadığını da kontrol edebilir, varsa üst sürüme terfi edebilirsiniz. Daha sonra modülün aktifleşmesi için sağ kutuyu işaretlemeniz ve telefonu yeniden başlatmanız gerekiyor.

Son olarak artık kurduğunuz modüllere ait ayarları yapmalısınız yani bu modül bir amaca hizmet ediyorsa kurulunca uygulama çekmecenize diğer uygulamalar gibi kısayolu eklenecek ve tıklayınca ayar penceresi açılacak.

Ayarlar modülden modüle fark gösteriyor ve kimi zaman ayar olmadan da çalışabiliyor.