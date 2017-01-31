Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen sade ve hafif Peek Launcher ile karşınızdayız. Özel launcher araçlarını seviyoruz. Hatta Android’de elde edebileceğiniz en iyi seçeneklerden oluşan bir derlemeyi daha önce yayınlamıştık. Ve yine de, launcher uygulamaları alanında heyecan verici yeni bir seçenek bulmak için sürekli arayış halinde olduğumuzu belirtmemiz gerek. Artık Peek Launcher uygulamasını daha yakından tanıma zamanı.

Android Uyumlu Sade Arayüz Uygulaması Peek Launcher

“Heyecan verici” Peek Launcher‘ı tanımlamak için doğru ifade olmayabilir, ancak bu araç kesinlikle iyi hazırlanmış yeni tür uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulamada basitlik ve kullanım kolaylığı hedeflenmiş. Ezici özellikler, dış dünyaya özgü özelleştirme seçenekleri, gösterişli animasyonlar ya da eşsiz işlevler yok.

Hayır, bu launcher öyle bir araç değil. Peek, sizi hızlı bir şekilde uygulama araması ve başlatmasını sağlayan, sayısal bir T9 tarzı klavye ile selamlıyor. Özellikle eski T9 klavye modellerinin nasıl işlediğini hatırlıyorsanız uygulamaya kolayca adapte olabilirsiniz. Başlatmak istediğiniz uygulamanın harflerini girmeniz yeterli, araç hızlı bir şekilde arama çubuğunun üstünde görünecektir.

Peek, klavyeyi yukarıya doğru kaydırarak erişilebilen, tamamen siyah bir uygulama tepsisi ile geliyor. T9 klavyesini aşağı doğru kaydırdığınızda ise Google araması açılıyor. Bu kaydırma hareketleriyle zamandan tasarruf edebileceksiniz.

Uygulama ile en sevdiğiniz uygulamaları, kişileri ve uygulama kısayollarını ana ekrana yerleştirebiliyorsunuz; bunlar T9 klavyesiyle arasanız da aramasanız da gözüküyor.

Sadece 2 MB boyutunda olan Peek Launcher, klavyenin rengi ve metin rengi gibi birkaç şeyi özelleştirmenizi sağlıyor. Genel olarak, işe yarayan basit ve sade bir launcher olduğunu sözlerimize ekleyelim.