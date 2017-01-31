Telefona sık sık bakmak bir hastalık olarak kabul edilebilir. Dünya genelinde birinciliği elde eden Türk kullanıcılar gün içinde en sık biçimde güç butonuna basıp ekranı kontrol edenler oldular. Bu durumda yeter demek istiyorsanız bazı işlemleri bilgisayara atıp telefonun rahatsız ediciliğini azaltabilirsiniz.

Bilgisayar Kullanarak Telefonu Kontrol Etmekten Kurtulun

Hem bilgisayar, hem de telefonda e-posta ve sohbet istemcileri varsa bunların aynı anda bulunması can sıkabilir. Franz gibi hepsi bir arada mesajlaşma uygulamaları imdada koşuyor. Gmail’den Slack’e ve WhatsApp’a kadar tümünü bir arada sekmeli hale getiriyor. Kurduktan sonra tüm e-postalarınızı, mesajlaşma hesaplarınızı ekleyin. Belirli hesapların bildirimlerini sessize alabilirsiniz.

Bir diğer alternatif olan Rambox ise daha fazla servis destekliyor. Pidgin ya da Adium ya da Mac OS için Messages gibi birden çok protokolü destekleyen seçenekleri kullanıyorsanız bir araya toplayabilirsiniz.

Telefon Aramaları ve SMS’leri Bilgisayarda

SMS için Android uyumlu MightyText kullanırsanız mesajlarınızı masaüstüne gönderebilirsiniz. Hem Android, hem de masaüstü sürümlerini indirip kurun ve eşleştirin. Klavyeden SMS yazmak çok kolay! Apple kullanıcılarıysa FaceTime kullanarak tüm Apple cihazlarından iMessage ile bağlantı kurabilir. Aynı iCloud hesabına oturum açmanız yeterli.

Android telefon sahibi Mac kullanıcılarıysa AirDroid kurarak bağlantı kurabilir. AirDroid bir nevi telefona bağlanan uzaktan kumanda gibi işliyor.

Push Bildirimleri

Pushbullet uygulaması telefona gelen bildirimleri bilgisayara göndermek için tercih edilen ilk servis oldu. Artık sevilen özelliklerin büyük kısmı ücretsiz değil ve ücretli hale getirildi. Ücretsiz Pushbullet alternatifleri türemiş durumda. AirDroid kullanıyorsanız ayrıca Pushbullet kullanmanıza gerek yok.

Rahatsız Edilmeme Modunu Açın

Bildirimleri, yazışmaları ve diğerlerini bilgisayara aktararak sık sık telefon kontrol etmekten kurtulursunuz ama iş yapmaya çalışırken hala diğer uygulamalardan bildirimler gelebilir. Bunu aşmak için DND rahatsız edilmeme modunu açmalısınız. Elbette PC ve Mac sahipleri de en yeni işletim sistemlerinde rahatsız edilmeme modu kullanabiliyor çünkü ne de olsa artık telefondan sık bilgisayarınız bildirim gösterir hale gelebilir! Mac kullanıcıları Bildirim Merkezi, Windows 10 kullanıcıları Sessiz Saatler özelliği içinden bunu gerçekleştirebilir.