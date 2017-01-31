Super Mario Run‘a Easy Mode / Kolay Mod eklendi! Nintendo’nun sıkıntılı mobil oyunu Super Mario Run için yeni bir güncelleme bugün yayınlandı ve ana karakterimizi çılgınlar gibi koşturduğumuz oyuna Easy Mode yani Kolay Mod özelliği eklendi.

Super Mario Run: Easy Mode / Kolay Mod

Yeni eklenen Easy Mode oyunculara sınırsız yeniden deneme olanağı veren ve bir seviyeyi tamamlamak için zaman sınırını bir kenara bırakarak Super Mario Run‘ı oynamanın tüm stresinden kurtaran bir özellik.

Güncelleme ile oyunun çok oyunculu modu olan Toad Rally’de daha düşük zorluklar lehine düzenlemeler gerçekleştirildi. Kötü performans cezaları azaltılmış durumda ve Toad’ları toplamak daha kolay hale getirilmiş.

Esasında Easy Mode Süper Mario Run oyununun eğlencesini büyük oranda öldürüyor, sizi boş zamanlarınızda oyunu keşfetmeniz için serbest bırakıyor. Elbette bu durumda “keşfetmek” manuel olarak gerçek araştırmalara girmeden soldan sağa engeller arasından geçmek demek.

Her iki durumda da yeni mod acemi oyuncular için iyi bir alıştırma / pratik görevi görmenin yanı sıra genç oyuncular için eğlenceli olabilir.

Super Mario Run 15 Aralık’ta Apple’ın App Store uygulama mağazasındaki yerini almış ve iOS işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda oynanabilir hale gelmişti. Oyun kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Oyun Google Play uygulama mağazasına yüksek ihtimalle Mart ayında giriş yapacak ve Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları da Super Mario Run dünyasına adım atabilecek.