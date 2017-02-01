iOS 10 gelir gelmez hızlı biçimde kullanıma girdi. Çoğu iPhone sahibi hiç beklemeden güncelleme yaptılar ama gelen yeniliklerin bir kısmı cihazı yavaşlattı, batarya kullanımını arttırdı. Bu yeniliklerden bazıları size hitap etmiyor ve cihazınızı boşa zorluyor olabilir.

iOS 10: Değiştirilmesi Gereken On Ayar

Bu yüzden güncellemeden sonra gerçekleştirilmesi gereken bazı kontroller var. Böylece iOS 10 çalışma şeklini değiştirebilirsiniz.

Parmağı Koyarak Açmak

Bu özellikle parmağı Home butonuna koyarak parmak iziyle telefon kilidi açılabiliyor. iOS 10 ile artık böyle işlemiyor. Bunun yerine önce cihazı uyandırmak ve Home butonuna tekrar basmak gerekiyor. Eski özelliği geri getirmek için Ayarlar – Erişilebilirlik – Home butonu – Parmağı koyarak açma seçin.

Mesaj Okundu Raporu

Bu kullanışlı özellik bazılarını sıkabilir. Apple’ın güncellemesinden sonra mesajı okuyup okumadığınızın görülmesini değiştirebiliyorsunuz. Varsayılan olarak okundu raporu gönderimi kapalı. Aktifleştirmek için iOS 10 içinden Mesajlar uygulamasına girin ve mesaj açıp i işaretine tıklayın. Kişiye ait ayarlara girip bunu aktifleştirin.

Düşük Kalite Görsel Modu

Gönderilen görseller mobil veriyi bitirebilir. Bu yüzden Wi-Fi yokken sadece düşük kalite görseller gönderin. Ayarlar – Mesajlar – Düşük Kalite Görsel modu aktifleştirin.

Büyüteç

Gözü kötü olanlar büyüteç özelliğini kullanabilir. Kamerayı açıp yakından göreceksiniz. Ayarlar – Genel – Erişilebilirlik – Büyüteç seçin. Artık herhangi bir ekrandan üç tıkla büyüteç açılabilir.

Arayanları Duyur

Kilit ekranına bakıp arayanı görebilirsiniz ama kulaklık varsa ya da sürüşteyseniz işinizi kolaylaştıracak bir seslendirme iyi gelir. Ayarlar – Telefon – Arayanı Duyur seçin.

İstenen Ulaşım Şekli

Arabanız varsa ve toplu taşıma kullanmıyorsanız ya da tam tersi bu durumda Maps uygulamasına söyleyin deriz. Ayarlar – Haritalar yolunu izleyin ve iOS’a tercih ettiğiniz ulaşım şeklini söyleyin.

Yol Tercihiniz

Apple Maps uygulamasının eski sürümlerinde duruma göre yol şekli seçiliyordu. Artık iOS 10 ile otoban mı yoksa yan yol mu tercih ettiğinizi seçebilirsiniz. Ayarlar – Haritalar- Sürüş ve Navigasyon içinde Sakının alanında seçim yapabilirsiniz. Ödemeli yollardan kaçınabilirsiniz.

Siri Uygulama Desteği

Apple artık Siri ile üçüncü parti uygulamalara destek veriyor. Artık emir verip diğer uygulamalarda işlem yapabilirsiniz. Ayarlar – Siri – Uygulama desteği yolunu izleyip uygulamaların sizden ne veriler çektiğini ve ne amaçla kullandığını görebilirsiniz. Huylandıklarınız varsa kapatabilirsiniz.

Oyun Merkezi

Artık Game Center için Ayarlardan giriliyor. Pek faydalı olmasa da artık yakındaki oyuncular aktifleştirilebiliyor. Varsa yakın oyunculara Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden bağlanıp birlikte kapışabilirsiniz.

E-Posta Hizalama

Apple Mail uygulamasını kullanıyorsanız artık ek seçenekler var. Hizalı organize görünümde yapısı Gmail arabirimine dönüşüyor. Bunu görmek için Ayarlar – Mail yolunu izleyin ve tıklayın.







