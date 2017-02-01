Akıllı telefon sahibi olmanın en basit eğlencelerinden biri arka plan duvar kağıdını ve zil melodisini değiştirmek olsa gerek. Herkesin kendine has zevkleri var ve cihazına fark katmak istiyor. Siz de standart gelen görsellerden bıktıysanız bu yolları deneyerek yeni duvar kağıtları temin edebilirsiniz.

iOS: iPhone İçin Duvar Kağıdı Bulma Yolları

Artık modern cihazlarda ekran kilidi ve masaüstü için farklı duvar kağıtları seçilebiliyor ve genelde ayrı olması isteniyor. Sıklıkla kontrol edilen ekran kilidindeki duvar kağıdı ciddi öneme sahip. Bu arada şunu da belirtmek isteriz ki çoğu duvar kağıdı indirme sitesinde iş ortamları ve çocuklar için uygun olmayan açık saçık görüntüler de yer alıyor! Bu yüzden aramaya girmeden önce önleminizi alın ve monitörü çevirin.

Google Görseller

Google Görseller arama sitesinde tonla iPhone uyumlu görsel var ve farklı boyutlara ya da açıklamalara göre arama yapılabiliyor. Sadece iPhone + modeli + wallpaper gibi kelimeler girin. Arama sonucunu daha da kısaltıp sadeleştirmek için Ferrari gibi ek kelimeler girebilirsiniz.

3Wallpapers (www.3wallpapers.fr)

Bu sitede retina kalitesinde iPhone özel duvar kağıtları yer alıyor ve dört bine yakın içerik var. Apple, bilim kurgu, Angry Birds, filmler gibi kategoriler yer alıyor. Beğendiğiniz birini indirmek için tıklayın ve yönlendirilen sayfada görsele tıklayıp tam boyutunu elde edin.

iLikeWallpaper (www.ilikewallpaper.net)

Bu sitede binlerce görsel ve dokuz binden fazla iPhone 5S özel duvar kağıdı var. Hala önceki modelle devam ediyorsanız iPhone 4S için seçenekler de yer alıyor. iPhone 6/6S kullanıcıları da unutulmamış. En yeni güncellemelere bakın, popüler olanları görün ya da anahtar kelimeye göre arama yapın.

iPhoneWalls (iphonewalls.net)

Favori sitelerden biri ve beş binden fazla duvar kağıdı içeriyor. iPhone 4’ten en yenisine kadar modeller kapsama dahilinde. Geleneksel kategorilere bakmak dışında en çok indirilenleri görebilir ve aynı zamanda belirli kriterlere göre arama yapabilirsiniz. Şansını denemek isteyenlere rastgele seçeneği de var.

Pimp Your Screen

Ücretli olan bu uygulamaysa parasının hakkını veriyor. Yüksek değerlendirme notları alan uygulamada geniş seçenekten duvar kağıtları var ve sürükleme yaparak kolayca seçebilirsiniz. Beğendiğiniz gelince alttan saklama butonuna basıp fotoğraf albümüne atabilirsiniz. Ardından anında duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz. Kendi duvar kağıdını sıfırdan yapma seçeneği bile var.







