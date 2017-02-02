Android ve iOS uyumlu, Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 Harika Oyun ile karşınızdayız. Mobil oyun pazarında inanılmaz bir akış var. Hemen her gün yeni oyunlar uygulama mağazalarına giriş yapıyor ve geliştiriciler adeta bir okyanus olan mobil uygulama mağazalarında sıçrama yapabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu zenginlikte doğal olarak bazı başarılı oyunlar ön plana çıkmayı başaramıyor. Biz de harika oyunlar geliştiren fakat sesini kitlelere duyuramayan geliştiricilere yardımcı olabilmek adına Android ve iOS platformları için hazırlanan başarılı mobil oyunlardan küçük bir seçki hazırlamak istedik. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu, Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 Harika Oyun nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 Harika Oyun

Memory Dungeon RPG

Oyun karakterinizin aynı türdeki iki fayansı eşleştirmesi gereken klasik bellek bulmacalarından oluşan 50 farklı zindan boyunca ilerlemenizi sağlıyor. Bunu yaptığınızda, eşleme yaptığınız fayansların türüne bağlı olarak ya XP ya da sağlık artırımı elde ediyorsunuz, düşmana zarar vermeniz de olası. Ancak bir hata yaparsanız düşmanınız size zarar veriyor. Evet, tüm oyun bunlardan ibaret.

Oldukça basit bir oyun olsa da otobüs beklemek zorunda kaldığınızda ya da yedeklemek için birkaç dakika sabretmeniz gerektiğinde Memory Dungeon RPG ile eğlenebilirsiniz.

Jumps and Falls

Jumps and Falls dört ana öğenin toplamına sahip basit bir oyun: iki platform, bir şerit sopa ve oyuncu. Amaç üzerinizdeki sivri uçları vurmadan üstünüzdeki platforma inmek için yeterince yüksek atlamak. Çok düşük ya da yüksek seviyeye atladığınızda ölüyorsunuz.

Oyun basit tek dokunmalı kontrollere sahip. İstenilen sıçrama gücüne ulaşana kadar parmağınızı ekranda tutun ve atlamak için serbest bırakın. Bununla birlikte, doğru zamanda atlamak inanılmaz derecede zor. Bir noktada hayal kırıklığına uğramanız olası. Buna rağmen, oyun oldukça bağımlılık yapıcı ve sonsuz olduğu için inanılmaz zaman harcatıyor.

Woof Patrol

Oyunun açıklaması “Kundi Super Dog bir görevde” ile başlıyorsa, doğru oyunu indirdiniz demektir. Woof Patrol, sizi bir çatıdan diğerine atlamak suretiyle şehri kötü hırsızlarından korumak adına köpeği yönetmenizi sağlıyor. Atlamaları doğru yapmak önemli çünkü bir çatıya düşerseniz baştan başlamanız gerekiyor. Ayrıca bir soyguncu yakalama görevi içeren mini oyun bulunmakta fakat altıncı çatıyı geçemediğimiz için bunu henüz göremedik.

Bununla birlikte grafikler, böyle küçük bir stüdyo için oldukça çekici ve iyi hazırlanmış. Müzik de oldukça hoş ve rahatlatıcı.

Neo Gravity

Neo Gravity geliştiricilerin ifade ettiği gibi, yerçekimi etkisiyle sıkışmış başlangıç gezegeni etrafında dönen bir ikonu kontrol etmenizi sağlıyor. İlerlemek için, bir sonraki gezegene atlamanız ve yerçekimine kendinizi kaptırmanız gerekiyor. Bazı gezegenlerin ekstra puanlar toplanmasını sağlayan ayları, daha doğru ifadeyle uyduları bulunmakta.

Oyunun grafikleri oldukça basit ve neon renkli noktalar içermekle birlikte estetik açıdan hoş görünmekte.

Whiteman

Oyundaki fikir basit; sürekli çalışan ve hayalet benzeri bir karakter olan Whiteman’ı kontrol ediyorsunuz. Ekrana dokunmak Whiteman’ı ters yönde çeviriyor. Bu arada, tuğla gökyüzünden düşüyor. Bir tuğlaya veya ekranın kenarına dokunduğunuzda ölüyorsunuz. Ekranın kenarına yakın bir para topladığınızda on puan kazanıyorsunuz

Whiteman çok hızlı çalışıyor ve onu canlı tutmak için bir Bengal kaplanının reflekslerine sahip olmanız gerekiyor. Oyun portre modunda tasarlandığı için alanınız son derece sınırlı. Bir saniyeliğine tereddüt ettiğinizde işiniz bitiyor.







