Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Retro Kamera Uygulaması ile karşınızdayız. Günümüzde üst düzey akıllı telefonlardaki kameralar başarılı performanslarıyla harika fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Hatta orta seviye cihazlarda dahi hayli iddialı kameralarla karşılaşabiliyoruz. Tabii isteğiniz fotoğraflarınızı teknik açıdan kusursuz olmaktan çok ilginç kılmak adına denemeler yapmak olabilir. Eski bir kameradan elde edilebilecek görüntüyü taklit etmek istiyorsanız sizin için derlediğimiz bu uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Retro Kamera Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 5 Retro Kamera Uygulaması

Vintage Retro Camera + VHS

Bu uygulama fotoğraflarınızı ve videolarınızı grenli, eski film silindirlerinin efektlerinden Radioacticity adlı efekt gibi tamamen dışarıda ve dalgalanmalara kadar çok çeşitli efektlerle süslemenize olanak tanıyor. Psychedelic modunda her şeyin üzerinde titreşen renk katmanları yerleştirebiliyor. Vintage Retro Camera + VHS’de aynalama efektleri ve çeşitli lens bozulması simülasyonları gibi diğer düzenleme seçenekleri de mevcut.

iOS Alternatifi

Glitch!

Bu uygulama adından da anlaşılabileceği üzere fotoğraflarınızı hayal bile edemeyeceğiniz şekilde değiştirmenize izin veriyor. Basit pikselleştirme gibi efektlerin yanı sıra Delaunay triangulasyonu ve Windows’ta masaüstünüzde donmuş bir pencerenin sürüklenmesinin etkisini taklit etme gibi olağan dışı efektler de bizlerle. Evet, bunun gibi birçok ilginç düzenlemeyi Glitch! uygulaması ile gerçekleştirebiliyorsunuz.

iOS Alternatifi

Glitchr

Önceki uygulamaya benzer şekilde, Glitchr dijital sanat severler için adeta bir cennet. Mac OS 5 benzeri görsel estetiğe sahip ve fotoğrafları çeşitli şekillerde düzenlemenize olanak tanıyor. Bir Game Boy kamerasıyla bir selfie hiç almadıysanız, bu deneyimi Glitchr uygulamasıyla yaşamanız mümkün. Glitchr ayrıca çekimlerinizi ASCII Art’a dönüştürmek ve çok inandırıcı VHS efektleri uygulamak için mükemmel araçlar sunuyor.

iOS Alternatifi

8Bit Photo Lab

Bu gerçekten çok yönlü bir uygulama. 8Bit Photo Lab Commodore 64, SAM Coupé, Thomson TO7 / 70, Apple II gibi eski bilgisayarların grafik modlarını kapsayan fotoğraf filtreleri listesi ve CGA, EGA gibi belirsiz ve eski grafik adaptörlerinin her türlü simülasyonunu içeriyor. Tüm bu hazır ayarlar, çözünürlükler, geçiş modları ve diğer değişkenleri değiştirerek beğeninize göre ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızın Commodore 64’de nasıl görüneceğini merak ediyorsanız 8Bit Photo Lab sizin için doğru uygulama.

iOS Alternatifi

Retrica

Retrica bu listedeki en popüler uygulama konumunda. Önceki uygulamalar fotoğraflarınızla uğraşmak için oldukça eğlenceli seçenekler içerirken Retrica daha çok sosyal ağlarda çok beğeni toplayacak fotoğraflar paylaşmayı seven kullanıcıları hedefleyen bir araç. Basit ve iyi görünümlü çeşitli retro filtreler elinizin altında. Eski filmlerin görüntü bozulmaları, ışık sızıntıları ve renk solmaları gibi efektleri uygulayabiliyor. Daha geleneksel bir retro kamera uygulaması arıyorsanız Retrica sizin için ideal bir tercih olacaktır.







