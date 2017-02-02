Teknolojinin güzelliği daha fazlasını başarmak ve bunları daha kısa sürede gerçeğe dönüştürmek. Tek bir tıkla favori kişinize telefon etmekten söz etmiyoruz. Çok daha fazlası mümkün.

Android: Kullanmanız Gereken En İyi Kısayollar

Android işletim sistemi ilerledikçe kullanıcıların geri dönüşleri dikkate alınarak yenilikler ve hayat kolaylaştıran kolaylıklar eklendi.

Güç Butonu Çifte Tıkla Kamera

Anı yakalamak için çok hızlı olmalısınız. Bastığınız anda çekemezseniz o an kaçar. Yeni nesil akıllı telefonlarda artık güç butonuna çift tıklayarak uykuda olan telefonun kamerayla çekime hazır olması sağlanabiliyor. Android 6.0 ve üstünde standart olarak buna destek veriliyor.

Hızlı Uygulama Bulmak

Uygulama başlatıcılar artık çok sayıda uygulama kuran kullanıcıların kaybolmasını engelleyecek biçimde hızlı arama yapma desteği veriyor. Google Now Launcher ile birlikte bu özellik yaygınlaştı. Ayrıca diğer seçenekler de Google Play üzerinden temin edilebiliyor. Arama ekranından uygulama çekmecesini açan orta butona uzun basın ve arama menüsü belirsin.

Arayanlara Hızlı Geri Dönüş

Android 4.0 ile birlikte gelen özelliklerden biri ve telefona cevap verecek durumda değilseniz hızlı bir SMS gönderip bildirebilirsiniz. Gelen arama ekranında yukarı kaydırın ve gönderilecek hızlı mesajı seçin. “Şu an musait değilim, ben sana geri döneceğim” türünden mesajlar anında gönderilebilir. Arama uygulamasına ait ayarlar menüsünde hızlı cevaplar bölümünden düzenlenebilirler.

Akıllı Kilitle Kolay Kilit Açmak

Ekrana PIN ya da parola kilidi eklemişseniz akıllı kilit aktifleştirip sesle, konumla ya da Bluetooth/NFC kullanan size ait aksesuarlarla varlığınızı telefona bildirip, kod ya da PIN girmeden ekran kilidini anında açabilirsiniz. Örneğin akıllı saati olanlar için ideal. Ayrıca güvenlik korunuyor ve başka biri kullansa da kilidi açamıyor.

Kişilere Özel Widget Ekleyin

Sevdiğiniz favori kişilere özel widget ekleyip sık kullanılan işlemleri bağlayabilirsiniz. Ahmet’i ara, Mehmet’e SMS gönder gibi işlemler masaüstündeki kısayolla tek tıkla çağrılabilir. Normal widget ekler gibi menüye gelince Contacts alanından istediğinizi seçin.

Sesli Komut Verin

Çok kullanışlı ama pek kullanılmayan bir alan. Google Voice ile sesli komutlar verilebiliyor ama gerçekten de doğru biçimde kullanıyor musunuz? Google Now ilerledi ve güçlendi. Çok sayıda farklı komuta cevap verebiliyor ve işlemleri hızlandırabiliyor.







