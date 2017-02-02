Android: Online Film İzleme Uygulamaları

Canı sıkılanlar ya müzik dinler, ya film izler ya da oyun oynar. Elbette filmlerin yeri ayrı ve harika seçenekler sinemada boy gösteriyor. Canı sıkılanlar eğer ki internet kotası açısından sıkıntılı değilse Google Play ortamındaki online film izleme uygulamalarına bakış atabilir.

Android: Online Film İzleme Uygulamaları

Her ne kadar YouTube ortamında çok sayıda online video içeriği olsa da bunlar film değil çünkü telifli içerik sokulamıyor. Diğer yandan çözümler var.

Crackle

Ücretsiz video, TV, özel içerik izleme ortamı. Tamamen ücretsiz ve zaman sınırlaması yok. Nerde olursa olun hemen izleyebilirsiniz. Roku, Apple TV, PlayStation, Xbox ve diğerleri de akış çekebiliyor.

Crackle - Free TV & Movies
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Crackle – Free TV & Movies
Developer: Crackle
Fiyat: Ücretsiz

HotStar

Hindistan’ın en popüler uygulamalarından biri ve en yeni filmler, diziler ve dahası izlenebiliyor. Android cihaz sahipleri mutlaka denemeli. Bollywood dünyası sizlerle!

Hotstar TV Movies Live Cricket
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Hotstar TV Movies Live Cricket
Developer: Novi Digital Entertainment Pvt Ltd
Fiyat: Ücretsiz

Viewster

Ücretsiz film, dizi, çizgi film izleyebilir ve keyif sürebilirsiniz. Klasik filmler ve diğerleri sizleri bekliyor. Korku, gerilim, belgesel var da var. Anında ve ücretsiz. Chromecast de destekleniyor.

Viewster – Movies, TV & Anime
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Viewster – Movies, TV & Anime
Developer: Viewster
Fiyat: Ücretsiz

JustWatch

JustWatch-Movies-TV-Shows

Android kullanarak film bulmanın en iyi yolu. En yeni filmleri doyasıya izleyin ve keyif sürün. Mutlaka denemelisiniz. Arama motoruyla ne ararsanız karşınıza çıkarıyor. İzleme listesine ekleyin ve zaman buldukça devamını getirin!

JustWatch - Movies & TV Shows
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JustWatch – Movies & TV Shows
Developer: JustWatch GmbH
Fiyat: Ücretsiz

FLIPPS Tv

Okunuşu itibariyle Philips TV markasını akıllara getiren bu uygulama HD kalitesine çıkarak kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Bulut üzerinden doğrudan akış sağlıyor ve zevkli anlar geçirmenizi sağlıyor.

Flipps – Movies, Music & News
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Flipps – Movies, Music & News
Developer: Flipps Media Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Tubi TV

Tubi-TV

Bu ücretsiz serviste popüler filmler bile var. TV dizileri ve daha niceleri sizi bekliyor. Netflix de bile olmayan içerikleri bulup size gösterebiliyor ve böylece bir adım öne geçiyor.

Tubi TV - Ücretsiz TV ve Film
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Tubi TV – Ücretsiz TV ve Film
Developer: Tubi TV
Fiyat: Ücretsiz

NetFlix

netflix

Dünyanın en iyi video izleme kanalı ve rakip tanımıyor. TV dizileri ve filmler telefonunuzda. Ücretsiz indirin ve Netflix üyeliğinize göre izlemeye başlayın. Binlerce dizi ve film sizi bekliyor!

Netflix
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Netflix
Developer: Netflix, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Voot

Voot-App

Mobil öncelikli isteğe bağlı video platformu aslında Viacom 18 dijital platformunun bir üyesi ve 17 bin saatten fazla eğlendirici içerik sizleri bekliyor. Farklı türden içerik var ve Bollywood filmleri ön planda.

Voot TV Shows Movies Cartoons
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Voot TV Shows Movies Cartoons
Developer: Viacom18 Digital Media
Fiyat: Ücretsiz

Hubi

Hubi eşsiz video akış platformu ve favori videolarınız en popüler akış servisleri üzerinden üstelik ücretsiz geliyor. İndirin ve çevrimdışı izleyin. Sosyal medyada paylaşın ve arkadaşlarınıza hava atın.

Hubi - Streaming and Download
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Hubi – Streaming and Download
Developer: MegaDevs
Fiyat: Ücretsiz+



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