Apple son nesil cihazlarında aşırı tepkilere neden olan 3.5 mm kulaklık fişini kaldırma fikrinin arkasında durarak kullanıcıları hayli pahalı AirPods kulaklıkları almaya davet etti. Her ne kadar kutudan Lightning – 3.5 mm dönüştürücü çıksa da örneğin şarj sırasında müzik dinlemenin tek yolu AirPods.

Ekonomik AirPods Alternatifleri

Apple bir kez daha yenilikçilik adı altında kullanıcıların kesesini boşaltmayı başardı. Yeni nesil kablosuz AirPods kulaklıklar 865 TL’den sunuldu. Bunları alarak elbette çevrenize bir ton hava atabilirsiniz. Bu fiyata ne kral kulaklıklar var dediğinizi duyar gibiyiz. Gerçekte AirPods kulaklıkların ses kalitesi fena değil ama sık şarj etme derdi var ve pahalı kalıyor. Peki ya alternatifler?

Samsung Gear IconX Cordfree Fitness Earbuds

Apple’ın ezeli rakibi Güney Kore devi Samsung’un önerisi bu kulaklıklar ve fiyatı AirPods ile aynı seviyede. Artıları müzik saklamak için 4 GB depolama alanı, spor durumunu takip eden analiz sistemi, nabız ölçer. Aksine ses kalitesi daha kötü ve tasarım o kadar şirin değil.

QCY Q29

Adını ilk kez duyduğumuz bu firmanın kulaklıkları yarı fiyata geliyor. Bluetooth 4.1 destekli kulaklık setinde harika Stereo ses kalitesi var ve 12 saat müzik ya da görüşme yapılabiliyor. Dahili mikrofonuyla Apple ve Android cihazlarıyla uyumlu. Taşıma kutusu şarj ediyor. Aksine kimi zaman kanal çakışması yaşattığı yönünde şikayetler var.

JayBird X3

Bunlar kablosuz bağlansa da aslında kablolar. Aksine fiyatları AirPods’dan da yüksek! Bluetooth bağlantılı kulaklık sekiz saat kullanılabiliyor. Hafif ve tere dayanıklı, ses izolasyonu iyi. Ekolayzır ayarlarıyla ses değiştirilebiliyor. Şekil itibariyle kulak üstü ya da altına takılabiliyor. Özel bir şarj aleti gerektirmesi can sıkıyor.

JBL Reflect Mini BT

Bu da bir önceki gibi kısmen kablolu ve kumandalı. Hafif olan kulaklıklar IP-4 su geçirmezliği sunuyor. Bluetooth bağlantılı ürünün bas ve tizleri başarılı. Ancak nedende otomatik güç kesme özelliğine yer verilmemiş. Bu yüzden batarya çabuk tükenebilir.

SoundPEATS Bluetooth Headphones

Bluetooth 4.1 ve aptX destekli bu kulaklıklar 100 TL’den ucuza geliyor! Fiyat performans oranıyla rakip tanımayan seçenekte gürültü engelleme, IP-4 su koruması, etkileyici ses yok artık dedirtiyor. Tek eksiği batarya ömrünün çok uzun olmaması.





